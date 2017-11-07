Строители станции метро «Стрелка» в Нижнем Новгороде вновь не получают зарплату

Источник: НТА-Приволжье

Согласно информацию, сотрудники 3 участка механизированной колонны требуют зарплаты за четыре месяца.

В некоторых случаях долги перед рабочими превышают 100 тыс. рублей. В основном это водители большегрузов, обеспечивающих стройку материалами. Многие из них уже уволились и теперь судятся с бывшим работодателем.

По словам работников, последние перечисления были в сентябре за июнь. «После того, как нам перестали выплачивать заработную плату мы приостановили деятельность сначала. Потом написали жалобу в трудовую инспекцию, потом пошли в прокуратуру. Сейчас дело дошло до суда. Выплат никаких нет», — говорит водитель 3-го участка механизированной колонны Дмитрий Ваганов.

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в инспекции труда по Нижегородской области, к ним такой информации не поступало. «Механизированная колонна — это компания из Москвы, вероятно жалобы поданы туда», — отметил собеседник агентства.