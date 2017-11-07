Сочинским «Ласточкам» сократят маршруты из-за ремонта моста

Сократят маршруты движения «Ласточек», которые курсируют от станций Туапсе и Лазаревская до аэропорта Сочи и Олимпийского парка. Они будут ходить по сокращенным маршрутам от Сочи до аэропорта и Олимпийского парка.

14 и 15 ноября изменится график движения поездов № 6016 Аэропорт Сочи — Туапсе (отправлением в 21:06) и № 6812 Имеретинский курорт — Лазаревская (отправлением в 22:15). 15 и 16 ноября станция Сочи станет конечной остановкой для всех пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Имеретинский курорт — Туапсе — Имеретинский курорт, Аэропорт Сочи — Туапсе — Аэропорт Сочи, Имеретинский курорт — Лазаревская — Имеретинский курорт, Аэропорт Сочи — Лазаревская — Аэропорт Сочи. Исключение составит поезд № 6016 Аэропорт Сочи — Туапсе, который выйдет на маршрут 16 ноября. Этот поезд отправится со станции Аэропорт Сочи на 39 минут позже действующего расписания (в 21:45) и прибудет на станцию Туапсе 17 ноября на 38 минут позже графика в (00:30), сообщает пресс-служба СКЖД.