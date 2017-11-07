В Молдове отмечается рост импорта и экспорта товаров
По сообщениям Нацбюро статистики, с начала текущего года экспорт товаров из Молдовы составил $1,651 млрд, что на 15,3% больше в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.
По сообщениям Нацбюро статистики, с начала текущего года экспорт товаров из Молдовы составил $1,651 млрд, что на 15,3% больше в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.
Более того, поставки молдавских товаров выросли на 17,2% — до $1,07 млрд, в то время как реэкспорт — на 11,2% — до $581 млн.
По данным бюро статистики, экспорт в СНГ вырос на 11,8% — до $336,4 млн, передает infotag.md.
В структуре экспорта превалируют промышленные товары — 23,5% (-1,1 п.п.), продовольствие — 22,5% (-0,9 п.п.), машины и оборудование для транспорта — 18,7% (+2,3%).
Импорт в РМ увеличился на 18,8% — до $3,438 млрд. Почти половина его поступило из ЕС — на $1,713 млрд. Доля СНГ в импорте уменьшилась до 24,7%, составив $850,6 млн.
За счет опережающего роста импорта над экспортом дефицит торгового баланса республики вырос за год на 22,2%, превысив на начало октября $1,787 млрд. Степень покрытия импорта экспортом достигла 48% против 49,5% год назад.