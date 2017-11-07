В Молдове отмечается рост импорта и экспорта товаров

Источник: Actualitati.md

Более того, поставки молдавских товаров выросли на 17,2% — до $1,07 млрд, в то время как реэкспорт — на 11,2% — до $581 млн.

По данным бюро статистики, экспорт в СНГ вырос на 11,8% — до $336,4 млн, передает infotag.md.

В структуре экспорта превалируют промышленные товары — 23,5% (-1,1 п.п.), продовольствие — 22,5% (-0,9 п.п.), машины и оборудование для транспорта — 18,7% (+2,3%).

Импорт в РМ увеличился на 18,8% — до $3,438 млрд. Почти половина его поступило из ЕС — на $1,713 млрд. Доля СНГ в импорте уменьшилась до 24,7%, составив $850,6 млн.