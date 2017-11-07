Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
8 ведер цемента вылили на Вечный огонь у памятника погибшим в ВОВ
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
СМИ: Украинские военные отказываются уезжать из Крыма
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Длинные ноги и тонкая талия: Топурия предстала в купальнике - СМИ
СМИ: Башаров впервые опроверг избиение экс-жены
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
18:43 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове отмечается рост импорта и экспорта товаров

По сообщениям Нацбюро статистики, с начала текущего года экспорт товаров из Молдовы составил $1,651 млрд, что на 15,3% больше в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.

Источник: Actualitati.md

Более того, поставки молдавских товаров выросли на 17,2% — до $1,07 млрд, в то время как реэкспорт — на 11,2% — до $581 млн.

По данным бюро статистики, экспорт в СНГ вырос на 11,8% — до $336,4 млн, передает infotag.md.

В структуре экспорта превалируют промышленные товары — 23,5% (-1,1 п.п.), продовольствие — 22,5% (-0,9 п.п.), машины и оборудование для транспорта — 18,7% (+2,3%).

Импорт в РМ увеличился на 18,8% — до $3,438 млрд. Почти половина его поступило из ЕС — на $1,713 млрд. Доля СНГ в импорте уменьшилась до 24,7%, составив $850,6 млн.

За счет опережающего роста импорта над экспортом дефицит торгового баланса республики вырос за год на 22,2%, превысив на начало октября $1,787 млрд. Степень покрытия импорта экспортом достигла 48% против 49,5% год назад.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Каких участков дорог избегать, чтобы не угодить в вечерние пробки
ЦБ допустил санацию новых крупных банков
Минфин поспорил с Медведевым из-за льгот для самозанятых
В Брюсселе нашли способ навредить «Северному потоку-2»
Саакашвили получил право находиться на территории Украины
Власти Ирака назвали незаконным контракт с «Роснефтью»
Стивен Хокинг предсказал исчезновение человечества к 2600 году
Оленеводы выходного дня: что написано в трудовой книжке у ненцев
Спорт
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь