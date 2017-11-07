Молдова может получить второй транш кредита от МВФ до конца текущего года

«Я рад сообщить, что валютный фонд и Молдова достигли соглашения по второму траншу. На заседании, которое запланировано в конце декабря, его должно утвердить руководство МВФ и совет директоров. По завершении всех процедур фонд выделит более 20 миллионов евро», — сообщил глава экспертной группы МВФ Бен Кельмансон.



Развитию экономики в нашей стране глава делегации МВФ дал оптимистичный прогноз.



«Мы прогнозируем, что в краткосрочной перспективе экономический рост в Молдове составит около 4%», — продолжил глава экспертной группы МВФ Бен Кельмансон.



Премьер-министр Павел Филип отметил, что Молдова в значительной степени выполнила свои обязательства перед МВФ.



«Нам рекомендовали продолжать реформы в том же темпе, чтобы добиться большего экономического роста и сокращения бедности. Есть, конечно, и проблемы, на которых мы сосредоточим наши усилия. В их числе — управление банками и возврат активов после хищений из банковской системы», — отметил премьер-министр Павел Филип.



Группа экспертов МВФ пробыла в Молдове с рабочим визитом с 25 октября до 7 ноября.



В ноябре 2016 Международный валютный фонд единогласно одобрил программу финансирования нашей страны в размере 182 миллионов долларов, из которых 59 миллионов уже были выделены.