Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Нужно ли будет ходить к врачу через 10 лет
8 ведер цемента вылили на Вечный огонь у памятника погибшим в ВОВ
Названа средняя зарплата работников ЖКХ
У берегов Италии найдены тела 26 женщин
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
СМИ: Больной раком Михаил Задорнов сменил веру
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в прямом эфире
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
Как нужно краситься женщинам после 40 лет
Длинные ноги и тонкая талия: Топурия предстала в купальнике - СМИ
СМИ: Башаров впервые опроверг избиение экс-жены
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Усыпальница у Кремлевской стены
18:51 (мск), источник: Kapital.kz

Освобожден от должности генеральный директор ПНХЗ

По решению Совета директоров АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг» генеральный директор ТОО «ПНХЗ» (Павлодарский нефтехимический завод) Данбай Шухрат Абдурашитович освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба нацкомпании «КазМунайГаз».

Источник: Kapital.kz

Исполняющим обязанности Генерального директора ТОО «ПНХЗ» назначен Алсеитов Оспанбек Балтабаевич.

Данбай Шухрат Абдурашитович родился в 1963 году. Окончил университет «Кайнар» по специальности «международные экономические отношения», кандидат экономических наук, доктор делового администрирования (DBA). Возглавлял крупные коммерческие структуры по поставке и переработке нефти, оптово-розничной реализации нефтепродуктов.

Был генеральным директором ТОО «Казтоммунай», ТОО «Гелиос», заместителем генерального директора АО «Павлодарский нефтехимический завод», исполнительным директором блока по нефтепереработке и нефтехимии АО НК «ҚазМұнайГаз», генеральным директором ТОО «Топливно- энергетический комплекс — Казахстан».

С сентября 2009 года был председатель правления (генеральный директор) АО «Павлодарский нефтехимический завод» (с марта 2013 г. преобразовано в ТОО «ПНХЗ»).

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Назначен аким Шымкента
ЦБ допустил санацию новых крупных банков
Минфин поспорил с Медведевым из-за льгот для самозанятых
В Брюсселе нашли способ навредить «Северному потоку-2»
Саакашвили выдали документ о легальности пребывания на Украине
Власти Ирака назвали незаконным контракт с «Роснефтью»
Стивен Хокинг предсказал исчезновение человечества к 2600 году
Оленеводы выходного дня: что написано в трудовой книжке у ненцев
Спорт
0:7. Наша молодежка начала серию с неслыханного разгрома На старте серии со сборными канадских юниорских лиг подопечные Валерия Брагина потерпели сокрушительное поражение от команды Запада
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь