Освобожден от должности генеральный директор ПНХЗ

Источник: Kapital.kz

Исполняющим обязанности Генерального директора ТОО «ПНХЗ» назначен Алсеитов Оспанбек Балтабаевич.

Данбай Шухрат Абдурашитович родился в 1963 году. Окончил университет «Кайнар» по специальности «международные экономические отношения», кандидат экономических наук, доктор делового администрирования (DBA). Возглавлял крупные коммерческие структуры по поставке и переработке нефти, оптово-розничной реализации нефтепродуктов.

Был генеральным директором ТОО «Казтоммунай», ТОО «Гелиос», заместителем генерального директора АО «Павлодарский нефтехимический завод», исполнительным директором блока по нефтепереработке и нефтехимии АО НК «ҚазМұнайГаз», генеральным директором ТОО «Топливно- энергетический комплекс — Казахстан».