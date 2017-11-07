Освобожден от должности генеральный директор ПНХЗ

Исполняющим обязанности Генерального директора ТОО «ПНХЗ» назначен Алсеитов Оспанбек Балтабаевич.
Данбай Шухрат Абдурашитович родился в 1963 году. Окончил университет «Кайнар» по специальности «международные экономические отношения», кандидат экономических наук, доктор делового администрирования (DBA). Возглавлял крупные коммерческие структуры по поставке и переработке нефти, оптово-розничной реализации нефтепродуктов.
Был генеральным директором ТОО «Казтоммунай», ТОО «Гелиос», заместителем генерального директора АО «Павлодарский нефтехимический завод», исполнительным директором блока по нефтепереработке и нефтехимии АО НК «ҚазМұнайГаз», генеральным директором ТОО «Топливно- энергетический комплекс — Казахстан».
С сентября 2009 года был председатель правления (генеральный директор) АО «Павлодарский нефтехимический завод» (с марта 2013 г. преобразовано в ТОО «ПНХЗ»).