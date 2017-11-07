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18:46 (мск), источник: Publika.md

Токсичный пластик не пустят в страну: каждую партию будут проверять в лаборатории НЦОЗ

Все партии китайской посуды будут проверять в лаборатории Национального центра общественного здоровья. Соответствующий проект закона рассмотрят в правительстве.

Источник: Publika.md

«Готовим три образца. Закрываем на 24 часа при температуре около 80 градусов Цельсия. На следующий день проверяем на наличие вредных соединений», — сказала лаборант Рита Кугурян.

До сих пор импортёров пластиковой посуды обязывали проводит подобные анализы лишь раз в год, чтобы получить сертификат качества. После этого в страну поступали партии непроверенного товара.

«Согласно регламенту таможенная служба будет информировать Национальный центр общественного здоровья, и мы будем знать, когда и какие партии товара поступают к нам в страну», — сообщил глава отдела НЦОЗ Штефан Константинович.

Покупатели считают, что новые правил проверки посуды нужно было ввести давно.

«Согласна, конечно, посуда должна соответствовать стандартам качества. Все, что мы используем, потом отражается на нашем здоровье».

«Когда в пластиковый стакан наливаешь горячую воду, он деформируется. Это значит, что он — плохого качества, и выделяются токсины».

В Молдове помимо китайской продают также пластиковую посуду из Турции, Польши, Украины и Румынии. Но в этих странах, в отличие от Китая, ее производство контролируется.

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