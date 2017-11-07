Министр сельского хозяйства Башкирии: «Надо затянуть пояса»
Рекордный урожай зерна не радует сельхозпроизводителей.
Рекордный урожай зерна не радует сельхозпроизводителей.
Говоря о рекордном урожае зерновых — около 4 млн тонн, министр признал, что планы по валовым показателям перевыполнили, но столкнулись с другой проблемой. Большой объём зерна не только в республике, но и по всей России, обвалил цены. Средняя цена на зерно сегодня 5 рублей за кг, тогда как в прошлом году была 9, а в 2015 г. — 11. В результате по доходности хлеборобы проиграли. Также упали закупочные цены и на сахар. Сегодня это 24 руб. за кг (в прошлом году продавали его за 37 руб., в 2015 — за 47).
«Что делать в этой ситуации сельхозпроизводителям? — говорил Ильшат Фазрахманов. — Затянуть потуже пояса, заложить выращенную продукцию на хранение и ждать нормальную цену. И переходить на
По его мнению, посевные площади каждого района Башкирии должны как минимум на 10% состоять из альтернативных, высокомаржинальных культур.
«К примеру, сегодняшняя цена на нут или турецкий горох составляет 65 тысяч рублей за тонну, — подчеркнул министр. — Мягкая пшеница 3 класса — от 5 до 5,5 тысячи рублей. Хотя себестоимость нута не превышает 10 тысяч рублей. Золотистый лен сейчас оценивается в 27 тысяч рублей за тонну, рапс — в 21 тысячу. То есть это те культуры, которые приносят доход. Поэтому структуру посевных площадей будем пересматривать, хотя понимаем, что сельское хозяйство — достаточно консервативная отрасль, но мы обязаны помочь аграриям получать больший доход, чем сегодня».