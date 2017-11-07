Министр сельского хозяйства Башкирии: «Надо затянуть пояса»

Из-за низких закупочных цен на рынке почти четырехмиллионный урожай зерновых не радует сельхозпроизводителей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.

Говоря о рекордном урожае зерновых — около 4 млн тонн, министр признал, что планы по валовым показателям перевыполнили, но столкнулись с другой проблемой. Большой объём зерна не только в республике, но и по всей России, обвалил цены. Средняя цена на зерно сегодня 5 рублей за кг, тогда как в прошлом году была 9, а в 2015 г. — 11. В результате по доходности хлеборобы проиграли. Также упали закупочные цены и на сахар. Сегодня это 24 руб. за кг (в прошлом году продавали его за 37 руб., в 2015 — за 47).

«Что делать в этой ситуации сельхозпроизводителям? — говорил Ильшат Фазрахманов. — Затянуть потуже пояса, заложить выращенную продукцию на хранение и ждать нормальную цену. И переходить на мини-переработку сырья. Возможно, весной зерно будет стоить 8 рублей. Любой фермер может закупить зерносушилку и склад, государство выделяет на это субсидии. Мы должны пересмотреть свою стратегию. Стремиться получать еще больше зерна, сахара, подсолнечника и гречихи — уже никакого смысла нет. Структуру посевных площадей на 2018 год мы будем переделывать. Зерна на следующий год будем планировать меньше, но увеличим площади зернобобовых и технических культур».

По его мнению, посевные площади каждого района Башкирии должны как минимум на 10% состоять из альтернативных, высокомаржинальных культур.