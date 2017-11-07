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19:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Минфин поспорил с Медведевым из-за льгот для самозанятых

Министерство финансов не поддерживает предложение бизнес-омбудсмена Бориса Титова дать самозанятым гражданам статус индивидуального предпринимателя (ИП), передает ТАСС.

Идею Титова правительству предложил проработать премьер-министр Дмитрий Медведев. По мнению замглавы Минфина Ильи Трунина, смена статуса только добавит россиянам проблем, а не поспособствует их выходу из теневой экономики:

«Не знаю, за что Минэкономразвития и Титов не любят самозанятых. Индивидуальный предприниматель — это более широкий статус, чем самозанятый. Это целый набор обязанностей, необходимо платить страховые взносы в фиксированном размере, существует целый ряд ограничений и так далее».

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Трунин отметил, что Минфин предлагает создать для самозанятых отдельные нормы, которые дадут им льготный статус.

По словам чиновника, многие граждане, которые регистрировали ИП, сталкивались с проблемами после прекращения деятельности: «Думали, что они никому ничего не должны, так как доходов не получают. Но их статус ИП догоняет и бьет очень больно». При этом замминистра признал, что если большинство в правительстве поддержит инициативу Титова, то Минфин противиться не будет.

Бизнес-омбудсмен Титов ранее предложил обязать самозанятых граждан оформлять трудовой патент за 10 тысяч рублей. Эти правила, по его мнению, следует распространить на 45 видов деятельности, в числе которых ремонт жилья, пошив швейных изделий, парикмахерские и косметические услуги, ремонт бытовой техники.

По действующему законодательству заниматься бизнесом без регистрации юрлица или ИП могут только няни, репетиторы и домработницы. В ноябре 2016 года власти уже пытались вывести из тени около 20 миллионов россиян, тогда были приняты поправки в Налоговый кодекс. Однако за год, по данным ФНС, в качестве самозанятых зарегистрировались только 595 россиян.

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