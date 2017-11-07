На проданной на аукционе земле в Караганде построят торговые павильоны
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — В Караганде на земельный аукцион было выставлено 13 участков, из которых реализовали пять на 500 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ — В Караганде на земельный аукцион было выставлено 13 участков, из которых реализовали пять на 500 тысяч тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает
Все пять востребованных участков находятся в Октябрьском районе Караганды. Площадь каждого — 0,0018 гектаров. Аукцион проводился по английскому методу, и в ходе торгов продажная цена от стартовой в среднем возросла в 20 раз.
Арендаторы не имеют права изменять целевое назначение участка.
Между тем, пока не нашлось желающих на земельные участки на Федоровском водохранилище, предназначенные для организации зон отдыха. Их предложат повторно на следующем аукционе.