На проданной на аукционе земле в Караганде построят торговые павильоны

Как сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области, 13 участков было предложено во временное землепользование сроком на 5 лет. Реализовано 5 земельных участков под установку павильонов для товаров народного потребления. Общая сумма выручки по пяти лотам составила 500 тысяч тенге.

Все пять востребованных участков находятся в Октябрьском районе Караганды. Площадь каждого — 0,0018 гектаров. Аукцион проводился по английскому методу, и в ходе торгов продажная цена от стартовой в среднем возросла в 20 раз.



Арендаторы не имеют права изменять целевое назначение участка.



Между тем, пока не нашлось желающих на земельные участки на Федоровском водохранилище, предназначенные для организации зон отдыха. Их предложат повторно на следующем аукционе.