Дублер двухъярусного моста в Калининграде появится до 2025 года

Как рассказал в интервью «Радио России — Калининград» заместитель главы администрации, председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин, на протяжении 2,5 лет региональное правительство, администрация города и руководство РЖД согласовывали параметры этого объекта.

«Уже подписано соглашение, оно очень удачное для Калининграда, поскольку РЖД профинансирует проектно — изыскательные работы полностью за свой счет. Это очень большое подспорье. После того, как мы получим положительное заключение экспертизы, у нас будет возможность включиться в федеральные программы по развитию транспортной инфраструктуры», — подчеркнул Артур Крупин.