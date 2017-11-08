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09:47 (мск), источник: Вести - Калининград

Дублер двухъярусного моста в Калининграде появится до 2025 года

Дублер двухъярусного моста в Калининграде появится до 2025 года. Это сложный проект, который муниципалитет будет реализовывать вместе с КЖД.

Источник: Вести - Калининград

Как рассказал в интервью «Радио России — Калининград» заместитель главы администрации, председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин, на протяжении 2,5 лет региональное правительство, администрация города и руководство РЖД согласовывали параметры этого объекта.

«Уже подписано соглашение, оно очень удачное для Калининграда, поскольку РЖД профинансирует проектно — изыскательные работы полностью за свой счет. Это очень большое подспорье. После того, как мы получим положительное заключение экспертизы, у нас будет возможность включиться в федеральные программы по развитию транспортной инфраструктуры», — подчеркнул Артур Крупин.

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