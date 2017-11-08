В Мининфоком прошла встреча с делегацией Microsoft
В Мининфоком Узбекистана 7 ноября состоялась встреча с генеральным директором Microsoft в странах СНГ Рональдом Бинкофски.
В Мининфоком Узбекистана 7 ноября состоялась встреча с генеральным директором Microsoft в странах СНГ Рональдом Бинкофски.
Во время встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. В частности, внедрения государственного облачных технологий в госуправлении и дальнейшей реализации решений Microsoft для бизнеса и физических лиц, легализация программных продуктов Microsoft.
Также были обсуждены вопросы сотрудничества в области образования. В частности, стороны обсудили вопросы организации системы обучения студентов и населения по использованию продуктов и сервисов Microsoft.
В рамках визита делегации Microsoft также проведен семинар, в котором высококвалифицированные эксперты из Европейского головного офиса Microsoft рассказали об опыте компании в построении электронного правительства.
В частности, шла речь об архитектуре, подхода внедряемых систем, примерах из других стран, вариантах использования государственных