В Челнах жилищные тарифы в 2018 году увеличатся на 3−4 процента

Так, с 1 июля 2017 года произошло повышение оплаты за теплоэнергию на 1,8 процента. Сегодня стоимость одной гигакалории в Автограде составляет 1545 рублей. И этот показатель более низкий, чем был во втором полугодии 2015 года, отметила Романова. Тогда одна гигакалория стоила 1566 рублей. В целом, на 2017 год был установлен предельный индекс повышения — 4,2 процента, но в реальности рост цен за ЖКУ в Челнах составил 3,6 процента. Спикер также добавила, что сейчас стоимость тепла в Челнах ниже, чем в Казани.