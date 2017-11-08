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09:56 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Челнах жилищные тарифы в 2018 году увеличатся на 3−4 процента

(Набережные Челны, 7 ноября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах жилищные тарифы в 2018 году увеличатся на 3−4 процента. Об этом журналистам сообщила заместитель начальника Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома города Альфия Романова.

Повышение ожидается с 1 июля 2018 года, поскольку в последние годы все повышения в сфере ЖКХ стартуют с этой даты.

Так, с 1 июля 2017 года произошло повышение оплаты за теплоэнергию на 1,8 процента. Сегодня стоимость одной гигакалории в Автограде составляет 1545 рублей. И этот показатель более низкий, чем был во втором полугодии 2015 года, отметила Романова. Тогда одна гигакалория стоила 1566 рублей. В целом, на 2017 год был установлен предельный индекс повышения — 4,2 процента, но в реальности рост цен за ЖКУ в Челнах составил 3,6 процента. Спикер также добавила, что сейчас стоимость тепла в Челнах ниже, чем в Казани.

Более точные цифры по повышению тарифов за ЖКУ в будущем году появятся в декабре после проведения правовой экспертизы в исполкоме и прокуратуре города, добавила Романова.

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