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7 ноября, источник: Uzdaily.uz

НАК «Узбекистон хаво йуллари» увеличит количество рейсов в Алматы

НАК «Узбекистон хаво йуллари» вводит седьмую частоту регулярных рейсов по направлению Ташкент-Астана-Ташкент.

Источник: Uzdaily.uz

Авиакомпания отметила, что с 4 декабря 2017 года она будет летать по направлению Ташкент-Астана-Ташкент семь раз в неделю.

НАК «Узбекистон хаво йуллари» будет выполнять рейсы на современных комфортабельных лайнерах Airbus А-320.

Понедельник: HY-765 Ташкент 15:10 — Алматы 17:40
Понедельник: HY-766 Алматы 18:40 — Ташкент 19:20.

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