НАК «Узбекистон хаво йуллари» увеличит количество рейсов в Алматы
НАК «Узбекистон хаво йуллари» вводит седьмую частоту регулярных рейсов по направлению
НАК «Узбекистон хаво йуллари» вводит седьмую частоту регулярных рейсов по направлению
Авиакомпания отметила, что с 4 декабря 2017 года она будет летать по направлению
НАК «Узбекистон хаво йуллари» будет выполнять рейсы на современных комфортабельных лайнерах Airbus А-320.
Понедельник: HY-765 Ташкент 15:10 — Алматы 17:40
Понедельник: HY-766 Алматы 18:40 — Ташкент 19:20.