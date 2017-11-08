Минстрой объяснил стремительные темпы ветшания жилья в России

Как объяснила директор департамента городской среды Минстроя Оксана Демченко в комментарии газете «Известия», речь идет о жилье, которое было признано аварийным после 1 января 2012 года. Это дома, которые не вошли в госпрограмму расселения 2014−2017 годов.

По словам Демченко, несмотря на то, что программа расселения была выполнена на 95%, количество аварийного жилья осталось неизменным. «Значительная часть жилищного фонда массовой застройки вводилась в эксплуатацию в середине прошлого века, и многие из зданий ветшают. Частично нам удается сдерживать эти процессы за счет программ капитального ремонта, но изношенные и морально устаревшие дома, конечно, нужно заменять на современные», — отметила Демченко.