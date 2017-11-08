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04:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Более половины спецмашин «Примлеса» сломаны — прокуратура

Автотехника лесных хозяйств Приморья более чем на половину неисправна, сообщает Deita. ru.

На балансе КГКУ «Примлес» и его филиалах состоит 160 единиц автомобильной техники. Между тем, в настоящее время в технически исправном состоянии находятся только 65 единиц автотранспорта.

Несмотря на то, что КГКУ «Примлес» информировал профильный департамент края о необходимости дополнительного финансирования своей деятельности, запрашиваемые денежные средства учреждению не предоставлены.

Как отмечает прокуратура, новым главой администрации края оперативно принимаются меры к устранению нарушений.

Всего, с конца сентября 2017 года органами прокуратуры края выявлено 53 нарушения закона в указанной сфере, с целью их устранения принято более 30 мер реагирования.

Михаил Грач.

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