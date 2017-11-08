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04:18 (мск), источник: Восток Медиа

Алтайских вахтовиков бросили в таёжном посёлке Хабаровского края

Несколько вахтовиков из Алтайского края оказались заложниками хабаровской тайги и пренебрежения работодателей — рабочие не могут выехать из монопосёлка Кенада уже полтора месяца. Вместо денег и еды люди получают только обещания «завтра» и всё ещё остаются посреди холодного леса, сообщает агентство «Наши новости».

Ещё в июле группа рабочих через бийскую компанию «Глобус тур строй» приехала в посёлок строить железнодорожные пути для хабаровского подразделения Строительного управления — 38. Их вахта закончилась 15 сентября, но тогда людей попросили подождать до 1 октября, объяснив отсутствием денег.

«Проезд, питание и проживание — за счёт работодателя. И вот они ждут 1 октября, работают. Но вот уже ноябрь наступил, а они всё ждут — и всё их кормят «завтраками», — рассказала жена одного из рабочих Оксана Огнёва.

Несколько человек, которым родные смогли выслать деньги на обратный билет, покинули объект. Но среди вахтовиков оказались и те, кому выслать деньги некому. Оказавшись без пропитания в тайге, рабочие начали рубить лес на дрова и продавать его местным жителям, а чтобы согреться — жечь в печи старый забор. В доме, в котором их поселили, разморожена система отопления.

В «Глобус Тур Строй» уверяют, что неприятности, в которые попали рабочие, происходят по вине компании-заказчика.

«Ну, вот СУ-38 этот вопрос задайте. За два месяца ни копейки от них не получили, и вывезти народ не можем. Все следующую, да следующую неделю обещают. До сих пор ни копейки», — сообщил директор ООО «Глобус Тур Строй» Юрий Солодовников.

В свою очередь, директор СУ-38 отрицает долги подрядчику. Кроме того, он утверждает, что о сложившейся проблеме ничего не знает.

«Так я не знаю, они где работают. У меня же они не работают, нет таких сотрудников алтайских. У меня есть компания, которая на подряде работает — “Глобал тур строй”, это её сотрудники. Если они к ним так относятся, то это не ко мне вопрос. То есть они пытаются свою вину на нас переложить. У меня нет такой задолженности», — отметил генеральный директор АО «Строительное управление — 38» Денис Осипов.

Однако, по данным агентства «Наши новости», на рабочем табеле алтайских сотрудников стоит печать СУ-38. В компании «Глобал тур строй» сообщили, что на этой неделе они должны получить все деньги. Тогда рабочие смогут вернуться домой.

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