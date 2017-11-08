Американский министр обманом угодил в список Forbes

Источник: Reuters

В материале говорится, что Росс с 2004 года предоставлял журналу ложные данные. 13 лет назад он сообщил Forbes, что стоимость его активов достигла одного миллиарда долларов, после чего был включен в список 400 богатейших американцев.

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В 2015 году, по утверждениям Росса, он был обладателем 3,4 миллиарда долларов. Forbes оценил его активы в 2,9 миллиарда. На следующий год он отрапортовал об увеличении состояния еще на 300 миллионов, однако оценка Forbes осталась прежней.

После вступления Росса в должность министра торговли в администрации президента США Дональда Трампа Forbes подсчитал, что его состояние не превышает 700 миллионов долларов. Росс заявил изданию, что перевел 2 миллиарда в трастовый фонд, управляемый членами его семьи, однако в Forbes объяснения не приняли и удалили его из рейтинга миллиардеров.