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08:08 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Приставы не могут снести отстроенный после демонтажа павильон на Центральном рынке

В Новосибирске переосмыслили поговорку «Ломать — не строить».

Источник: Вести - Новосибирск

Ломать не в пример труднее. Особенно по решению суда. А ещё, кажется, деловые — кто посмелее да по наглее, что называется просекли фишку другой поговорки: «Их в дверь — они в окно». Фишечка золотая. Снесли незаконную постройку? Да не беда. Себестоимость копеечная, тут же лепим новую. И пока суд да дело, гребём выручку. Издержки терпимые: легкий мандраж, пока не привыкнешь, да несколько штрафов по тысяче рублей. А насчёт ущерба репутации, тут вопрос спорный. Бизнес с каменным лицом и прочими частями тела у нас в чести.

Иное дело — реноме государственного правового механизма. Но тут, знаете ли, комар мамонта не загрызёт. Сносят у нас быстро и красиво — либо когда кампания какая и бульдозеры идут парадной «свиньёй». Либо когда сильно надо. А в остальных случаях — как выйдет. Процедура мать порядка. Скверно только, что смахивает это унылое «давно» на безнаказанность.

Если честно, мы, как и подавляющее большинство новосибирцев, к данной конкретной пристройке на рынке — абсолютно равнодушны. Тут дело принципа. Или сносите, коль суд решил. Или не судите и не пугайте шумом караван.

А ещё подмывает поставить эксперимент: воткнуть лавчонку или чебуречную какую прямо у крыльца суда или приставов. И засечь время.

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