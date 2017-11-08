Приставы не могут снести отстроенный после демонтажа павильон на Центральном рынке

Источник: Вести - Новосибирск

Ломать не в пример труднее. Особенно по решению суда. А ещё, кажется, деловые — кто посмелее да по наглее, что называется просекли фишку другой поговорки: «Их в дверь — они в окно». Фишечка золотая. Снесли незаконную постройку? Да не беда. Себестоимость копеечная, тут же лепим новую. И пока суд да дело, гребём выручку. Издержки терпимые: легкий мандраж, пока не привыкнешь, да несколько штрафов по тысяче рублей. А насчёт ущерба репутации, тут вопрос спорный. Бизнес с каменным лицом и прочими частями тела у нас в чести.

Иное дело — реноме государственного правового механизма. Но тут, знаете ли, комар мамонта не загрызёт. Сносят у нас быстро и красиво — либо когда кампания какая и бульдозеры идут парадной «свиньёй». Либо когда сильно надо. А в остальных случаях — как выйдет. Процедура мать порядка. Скверно только, что смахивает это унылое «давно» на безнаказанность.

Если честно, мы, как и подавляющее большинство новосибирцев, к данной конкретной пристройке на рынке — абсолютно равнодушны. Тут дело принципа. Или сносите, коль суд решил. Или не судите и не пугайте шумом караван.