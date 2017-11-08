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11:42 (мск), источник: Вести.Ru

Управляющие компании будут составлять реестр жильцов и нанимателей

Управляющие компании смогут составлять реестры жильцов, в том числе тех, кто снимает квартиру, а также вести учет лиц, использующих жилые помещения под офисы или магазины.

Соответствующие поправки в нормативные акты подготовил Минстрой России. Сейчас данные предложения проходят стадию межведомственного обсуждения, пишут «Известия».

В министерстве объясняют, что нововведение позволит обеспечивать собственников информацией для проведения собраний, а также — будет способствовать корректному начислению платы за коммунальные услуги. В настоящее время управляющие компании располагают такими списками жильцов, так как с каждым собственником дома заключается договор управления.

Поправки будут касаться и регулирования работы управляющих компаний: предполагается введение понятия «грубое нарушение лицензионных требований». Оно будет применяться, если компания не соблюдала требования по содержанию общего имущества дома и это повлекло за собой вред для жизни или здоровья жильцов. Также грубым нарушением данных требований будет считаться задолженность по коммунальным платежам, незаключение или несвоевременное заключение с организациями договоров на выполнение в доме необходимых работ.

Представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус, говоря о поправках, отметил, что их идея соответствует общему направлению развития рынка управления жильем. Однако он добавил, что это — проект, и детали его могут меняться.

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