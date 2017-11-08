Завершена инвентаризация имущества «Радиоприбора»

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Инвентаризация имущества ОАО «Радиоприбор» завершена на 100%. Средства, вырученные после реализации части имущественного комплекса завода, будут направлены на погашение задолженности по заработной плате работникам предприятия. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В департаменте промышленности Приморского края сообщили, что в настоящее время в новом производственном комплексе — филиале Дубненского машиностроительного завода, который был создан на базе Радиоприбора, над выполнением гособоронзаказа трудятся уже более 200 человек.

Руководство завода информирует, что выплата заработной платы работникам действующего предприятия производится своевременно и в полном объеме.

Напомним, ранее Администрация Приморского края приложила все возможные усилия, чтобы оказавшийся на грани краха частный завод смог продолжить свою производственную деятельность. Кроме того, из краевого бюджета было направлено 178 миллионов рублей на частичное погашение долгов по заработной плате сотрудникам «Радиоприбора».