На достройку проблемных домов в Омске требуется 4 миллиарда рублей

Вопрос проблемных домов в регионе остается актуальным. На сегодняшний день в Омской области насчитывается 31 объект, включая «замороженные», которые требуют внимания властей и вложений. Несмотря на то, что власть несет ответственность за людей, профинансировать из бюджета достройку всех проблемных домов нет возможности.

Об этом рассказал «Омскрегиону» Министр строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Стрельцов.

По данным регионального Минстроя на достройку домов пайщиков требуется порядка 500 миллионов рублей, на дома дольщиков — 3,5 миллиарда, что выливается в общую сумму 4 миллиарда рублей.

Владимир Стрельцов:

— Около 2 тысяч омичей считаются обманутыми дольщиками, но в специальный реестр заявились всего около сотни человек из них. Собрать элементарный пакет документов о том, что ты являешься дольщиком, многие не хотят или не могут. Дольщики — беда всех регионов.

Проблема, которая началась с 2009 года, постепенно решается. За 8 лет из бюджета области на достройку 15 многоквартирных домов выделили 175,5 миллионов рублей. Около 1,5 тысячи дольщиков получили квартиры. В общей сложности за это время при содействии Облправительства в эксплуатацию введено 38 проблемных домов. Власти оказывали помощь в организации, искали инвесторов и контролировали подрядчиков.