На достройку проблемных домов в Омске требуется 4 миллиарда рублей
В регионе насчитывается 31 проблемный объект, включая «замороженные».
В регионе насчитывается 31 проблемный объект, включая «замороженные».
Вопрос проблемных домов в регионе остается актуальным. На сегодняшний день в Омской области насчитывается 31 объект, включая «замороженные», которые требуют внимания властей и вложений. Несмотря на то, что власть несет ответственность за людей, профинансировать из бюджета достройку всех проблемных домов нет возможности.
Об этом рассказал «Омскрегиону» Министр строительства и
По данным регионального Минстроя на достройку домов пайщиков требуется порядка 500 миллионов рублей, на дома дольщиков — 3,5 миллиарда, что выливается в общую сумму 4 миллиарда рублей.
Владимир Стрельцов:
— Около 2 тысяч омичей считаются обманутыми дольщиками, но в специальный реестр заявились всего около сотни человек из них. Собрать элементарный пакет документов о том, что ты являешься дольщиком, многие не хотят или не могут. Дольщики — беда всех регионов.
Проблема, которая началась с 2009 года, постепенно решается. За 8 лет из бюджета области на достройку 15 многоквартирных домов выделили 175,5 миллионов рублей. Около 1,5 тысячи дольщиков получили квартиры. В общей сложности за это время при содействии Облправительства в эксплуатацию введено 38 проблемных домов. Власти оказывали помощь в организации, искали инвесторов и контролировали подрядчиков.
Как пояснил Стрельцов, в 2017 году в эксплуатацию планируется ввести 4 многоквартирных дома, а в 2018 году — 7 домов. Для этого нужна субсидия из областного бюджета в размере 74,4 миллионов рублей.