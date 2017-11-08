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07:16 (мск), источник: Podrobno.uz

Вице-президент Turkish Airlines перешел на работу в «Узбекистон хаво йуллари»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» привлекла в качестве советника по стратегическому развитию бывшего вице-президента Turkish Airlines Орхана Сиврикая. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского перевозчика.

Вопрос о привлечения в качестве консультанта турецкого эксперта по гражданской авиации был проработан «Узбекистон хаво йуллари» в ходе состоявшегося в октябре государственного визита делегации во главе с президентом Узбекистана в Турцию.

По результатам встреч в Турции, Национальная авиакомпания выразила заинтересованность в привлечении к сотрудничеству известного топ-менеджера в вопросах гражданской авиации Орхана Сиврикая.

Советник по стратегическому развитию авиакомпании, доктор технических наук Орхан Сиврикая приступил к работе 6 ноября. В сферу деятельности иностранного специалиста входит: участие в разработке стратегии развития авиакомпании, оптимизация расписания и планировании парка самолётов, маркетинг и продажа, внедрение информационных технологий.

Сиврикая связал свою судьбу с авиацией после завершения Босфорского университета (факультет промышленной инженерии) в 1991 году. За эти годы он занимал ответственные посты в Турции, Европе и Северной Америке, проявив себя как специалист в управлении и планировании авиамаршрутами, создании новых бизнес-моделей, управлении рисками, а также в маркетинге и управлении доходами. До недавнего времени занимал должность Вице-президента компании Turkish Airlines.

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