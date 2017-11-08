Вице-президент Turkish Airlines перешел на работу в «Узбекистон хаво йуллари»

Вопрос о привлечения в качестве консультанта турецкого эксперта по гражданской авиации был проработан «Узбекистон хаво йуллари» в ходе состоявшегося в октябре государственного визита делегации во главе с президентом Узбекистана в Турцию.

По результатам встреч в Турции, Национальная авиакомпания выразила заинтересованность в привлечении к сотрудничеству известного топ-менеджера в вопросах гражданской авиации Орхана Сиврикая.

Советник по стратегическому развитию авиакомпании, доктор технических наук Орхан Сиврикая приступил к работе 6 ноября. В сферу деятельности иностранного специалиста входит: участие в разработке стратегии развития авиакомпании, оптимизация расписания и планировании парка самолётов, маркетинг и продажа, внедрение информационных технологий.