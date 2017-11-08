Вице-президент Turkish Airlines перешел на работу в «Узбекистон хаво йуллари»
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» привлекла в качестве советника по стратегическому развитию бывшего
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» привлекла в качестве советника по стратегическому развитию бывшего
Вопрос о привлечения в качестве консультанта турецкого эксперта по гражданской авиации был проработан «Узбекистон хаво йуллари» в ходе состоявшегося в октябре государственного визита делегации во главе с президентом Узбекистана в Турцию.
По результатам встреч в Турции, Национальная авиакомпания выразила заинтересованность в привлечении к сотрудничеству известного
Советник по стратегическому развитию авиакомпании, доктор технических наук Орхан Сиврикая приступил к работе 6 ноября. В сферу деятельности иностранного специалиста входит: участие в разработке стратегии развития авиакомпании, оптимизация расписания и планировании парка самолётов, маркетинг и продажа, внедрение информационных технологий.
Сиврикая связал свою судьбу с авиацией после завершения Босфорского университета (факультет промышленной инженерии) в 1991 году. За эти годы он занимал ответственные посты в Турции, Европе и Северной Америке, проявив себя как специалист в управлении и планировании авиамаршрутами, создании новых