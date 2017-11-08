Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерть "священной коровы": удар по газовой системе Украины - СМИ
В Минобрнауки вспыхнул скандал из-за слова «презерватив»
8 ведер цемента вылили на Вечный огонь у памятника погибшим в ВОВ
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
МОК отреагировал на статью о запрете гимна РФ на Олимпиаде
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Отец Фриске рассказал о новой возлюбленной Шепелева
Длинные ноги и тонкая талия: Топурия предстала в купальнике - СМИ
СМИ: Башаров впервые опроверг избиение экс-жены
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
8«Вождь мирового пролетариата» спустя 100 лет после революции
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
06:02 (мск), источник: Восток Медиа

Индонезия планирует получить от России истребители из Комсомольска

Расплатиться страна намерена деньгами и сырьевыми товарами.

Источник: AP 2017

Россия ведёт переговоры о поставках в Индонезию истребителей Су-35, которые собирают в Комсомольске-на-Амуре. Предварительно речь идёт об 11 самолётах.

Как сообщил РИА «Новости» заместитель гендиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Петухов, переговоры с Индонезией идут, но говорить о сроках и суммах пока преждевременно.

Ранее посол Индонезии в Москве Вахид Суприяди заявил, что его страна рассчитывает подписать контракт на поставку российских истребителей Су-35 до конца 2017 года. По словам дипломата, речь идёт об 11 самолётах.

Агентство Рейтер со ссылкой на власти Индонезии ранее писало, что стоимость контракта составит 1,14 миллиарда долларов. По данным агентства, в обмен Джакарта поставит Москве сырьевые товары на сумму 570 миллионов долларов, оставшуюся часть выплатят деньгами. Самолёты будут поставлять поэтапно через два года.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что истребитель поколения 4++ Су-35С в Комсомольске-на-Амуре выпускают серийно. Первые «сушки» ещё в конце 2015 года заступили на дежурство в родном городе. Аппараты успешно эксплуатируют в войсках, они доказали свою высокую боевую эффективность в рамках операции российских ВКС в Сирии. Российским истребителем интересуются и за рубежом: в Алжире, Египте, Венесуэле и Вьетнаме. В конце прошлого первую партию «сушек» отправили в Китай.

Недавно Су-35С оснастили высокоточными крылатыми ракетами Х-35У. Они позволяют уничтожать любые морские цели — от небольшого катера до авианосца, а также укрепления и даже бронированную военную технику. После боевых испытаний «убийцы авианосцев» официально вошли в состав вооружения самолётов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Тарасенко и Цискаридзе поговорили о будущем приморского балета
Одного из пилотов летевшего в Хабаровский край Ан-2 не удалось спасти
Россия внесла в ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне
В Белом доме прокомментировали 100-летие Октябрьской революции
Киев ввел санкции против 18 российских компаний
Португалия заявила об участии России в «Евровидении» в 2018 году
Глобальная безработица: в каких профессиях роботы заменят людей
Погибла кошка премьера Новой Зеландии
Спорт
Битва началась: когда Загитова свергнет Медведеву Российская фигуристка Алина Загитова не потерпела ни одного поражения в своем дебютном сезоне среди взрослых
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
Ставки по ипотеке падают
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь