Индонезия планирует получить от России истребители из Комсомольска
Расплатиться страна намерена деньгами и сырьевыми товарами.
Расплатиться страна намерена деньгами и сырьевыми товарами.
Россия ведёт переговоры о поставках в Индонезию истребителей Су-35, которые собирают в
Как сообщил РИА «Новости» заместитель гендиректора Федеральной службы по
Ранее посол Индонезии в Москве Вахид Суприяди заявил, что его страна рассчитывает подписать контракт на поставку российских истребителей Су-35 до конца 2017 года. По словам дипломата, речь идёт об 11 самолётах.
Агентство Рейтер со ссылкой на власти Индонезии ранее писало, что стоимость контракта составит 1,14 миллиарда долларов. По данным агентства, в обмен Джакарта поставит Москве сырьевые товары на сумму 570 миллионов долларов, оставшуюся часть выплатят деньгами. Самолёты будут поставлять поэтапно через два года.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что истребитель поколения 4++ Су-35С в
Недавно Су-35С оснастили высокоточными крылатыми ракетами Х-35У. Они позволяют уничтожать любые морские цели — от небольшого катера до авианосца, а также укрепления и даже бронированную военную технику. После боевых испытаний «убийцы авианосцев» официально вошли в состав вооружения самолётов.