Индонезия планирует получить от России истребители из Комсомольска

Источник: AP 2017

Россия ведёт переговоры о поставках в Индонезию истребителей Су-35, которые собирают в Комсомольске-на-Амуре. Предварительно речь идёт об 11 самолётах.

Как сообщил РИА «Новости» заместитель гендиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Петухов, переговоры с Индонезией идут, но говорить о сроках и суммах пока преждевременно.

Ранее посол Индонезии в Москве Вахид Суприяди заявил, что его страна рассчитывает подписать контракт на поставку российских истребителей Су-35 до конца 2017 года. По словам дипломата, речь идёт об 11 самолётах.

Агентство Рейтер со ссылкой на власти Индонезии ранее писало, что стоимость контракта составит 1,14 миллиарда долларов. По данным агентства, в обмен Джакарта поставит Москве сырьевые товары на сумму 570 миллионов долларов, оставшуюся часть выплатят деньгами. Самолёты будут поставлять поэтапно через два года.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что истребитель поколения 4++ Су-35С в Комсомольске-на-Амуре выпускают серийно. Первые «сушки» ещё в конце 2015 года заступили на дежурство в родном городе. Аппараты успешно эксплуатируют в войсках, они доказали свою высокую боевую эффективность в рамках операции российских ВКС в Сирии. Российским истребителем интересуются и за рубежом: в Алжире, Египте, Венесуэле и Вьетнаме. В конце прошлого первую партию «сушек» отправили в Китай.