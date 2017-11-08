В аэропорту Уфы построят современный терминал для внутренних рейсов

В аэропорту столицы Башкирии планируется реконструкция терминала внутренних воздушных авиалиний, благодаря которой пропускная способность аэропорта повысится с 600 до 2 000 пассажиров в час.



Проект должен осуществиться до 2019 года, к 100-летию республики. Реконструкция будет вестись в два этапа: сначала увеличат зону прилета, затем — зону вылета.



Для этого потребуется снести несколько старых зданий, на месте которых появится новый терминал с двумя телетрапами. Кроме того, планируется строительство парковок и гостиничного комплекса. Предполагается, что обновленный внутренний терминал будет соединен с международным.



Также в ведомстве напомнили, по прогнозным показателям рост пассажирооборота по итогам 2017 года вырастет по отношению к объемам прошлого года на 19%, рост перевезенных грузов воздушным транспортом прогнозируется на уровне 30%.