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07:56 (мск), источник: PROUFU.ru

В аэропорту Уфы построят современный терминал для внутренних рейсов

О реконструкции зоны прилета сообщил глава Гостранса Башкирии Тимур Мухаметьянов.

В аэропорту столицы Башкирии планируется реконструкция терминала внутренних воздушных авиалиний, благодаря которой пропускная способность аэропорта повысится с 600 до 2 000 пассажиров в час.

Проект должен осуществиться до 2019 года, к 100-летию республики. Реконструкция будет вестись в два этапа: сначала увеличат зону прилета, затем — зону вылета.

Для этого потребуется снести несколько старых зданий, на месте которых появится новый терминал с двумя телетрапами. Кроме того, планируется строительство парковок и гостиничного комплекса. Предполагается, что обновленный внутренний терминал будет соединен с международным.

Также в ведомстве напомнили, по прогнозным показателям рост пассажирооборота по итогам 2017 года вырастет по отношению к объемам прошлого года на 19%, рост перевезенных грузов воздушным транспортом прогнозируется на уровне 30%.

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