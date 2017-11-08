Дизельное топливо резко выросло в цене в Хабаровском крае
В правительстве региона назвали это сезонным явлением.
В правительстве региона назвали это сезонным явлением.
Автовладельцы обнаружили существенное подорожание дизельного топлива на заправках Хабаровского края. В социальных сетях они обмениваются информацией о том, что «ценник на солярку» увеличился почти на два рубля.
По данным Хабаровскстата, на 30 октября 2017 года средняя стоимость литра дизельного топлива на заправочных станциях региона составляла 40 рублей 64 копейки. Месяцем ранее этот показатель был ниже почти на рубль. Справочные системы в интернете показывают, что солярка обходится жителям края в 40,3 рубля.
Информацию о подорожании «дизеля» подтвердили в правительстве Хабаровского края, подчеркнув, что это экономическое явление — сезонное.
«Рост розничных цен связан с переходом на “зимнее” топливо, которое дороже в производстве. Мы наблюдаем это ежегодно в
Он также прокомментировал информацию о грядущем подорожании солярки, которое эксперты в ряде федеральных СМИ прогнозируют на следующий год.
«С этим ничего не поделать. Государство не регулирует эти процессы, за них должны отвечать производители топлива», — сказал Евгений Николаенко.
По данным газеты «Известия», нефтекомпании в последние месяцы существенно снизили поставки дизельного топлива на рынок