Дизельное топливо резко выросло в цене в Хабаровском крае

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Автовладельцы обнаружили существенное подорожание дизельного топлива на заправках Хабаровского края. В социальных сетях они обмениваются информацией о том, что «ценник на солярку» увеличился почти на два рубля.

По данным Хабаровскстата, на 30 октября 2017 года средняя стоимость литра дизельного топлива на заправочных станциях региона составляла 40 рублей 64 копейки. Месяцем ранее этот показатель был ниже почти на рубль. Справочные системы в интернете показывают, что солярка обходится жителям края в 40,3 рубля.

Информацию о подорожании «дизеля» подтвердили в правительстве Хабаровского края, подчеркнув, что это экономическое явление — сезонное.

«Рост розничных цен связан с переходом на “зимнее” топливо, которое дороже в производстве. Мы наблюдаем это ежегодно в октябре-ноябре. Бензин при этом не дорожает, то есть это свойственно именно дизельному топливу», — отметил в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» заведующий сектором топливной инфраструктуры комитета правительства Хабаровского края по развитию ТЭК Евгений Николаенко.

Он также прокомментировал информацию о грядущем подорожании солярки, которое эксперты в ряде федеральных СМИ прогнозируют на следующий год.

«С этим ничего не поделать. Государство не регулирует эти процессы, за них должны отвечать производители топлива», — сказал Евгений Николаенко.