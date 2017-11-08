Делегация ЕБРР примет участие в открытии офиса банка в Ташкенте

Источник: Kommersant.uz

7 ноября в Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча первого заместителя председателя Сената, Национального управляющего в ЕБРР от Узбекистана Садыка Сафоева с делегацией Европейского банка.

На встрече было отмечено активное взаимодействии с экспертами ЕБРР в вопросах поддержки предпринимательства, консультаций по улучшению инвестиционного климата, развития различных секторов экономики, увеличения экспортного потенциала страны и др.

Узбекской стороной выразила благодарность ЕБРР за принятое решение Советом директоров банка, связанное с одобрением выделения кредитных средств малому и среднему бизнесу республики.

Следует отметить, что 18 октября и 1 ноября совет директоров единогласно одобрил решение по выделению кредитных средств Узбекистану на сумму свыше $120 млн до принятия Страновой стратегии, что является беспрецедентным случаем.

Глава делегации Филипп Беннетт дал высокую оценку ходу реформ под руководством президента Узбекистана и поблагодарил узбекскую сторону за всестороннюю поддержку в деле продвижения сотрудничества с ЕБРР.