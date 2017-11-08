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07:19 (мск), источник: Kommersant.uz

Делегация ЕБРР примет участие в открытии офиса банка в Ташкенте

Эксперты ЕБРР примут участие в Международном «круглом столе» по совершенствованию инвестиционного климата Узбекистана, семинар-тренинге для субъектов малого и среднего бизнеса Ташкента, Ташкентской, Сырдарьинской и Джизакской областей, и открытии офиса Европейского банка в Ташкенте.

Источник: Kommersant.uz

7 ноября в Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча первого заместителя председателя Сената, Национального управляющего в ЕБРР от Узбекистана Садыка Сафоева с делегацией Европейского банка.

На встрече было отмечено активное взаимодействии с экспертами ЕБРР в вопросах поддержки предпринимательства, консультаций по улучшению инвестиционного климата, развития различных секторов экономики, увеличения экспортного потенциала страны и др.

Узбекской стороной выразила благодарность ЕБРР за принятое решение Советом директоров банка, связанное с одобрением выделения кредитных средств малому и среднему бизнесу республики.

Следует отметить, что 18 октября и 1 ноября совет директоров единогласно одобрил решение по выделению кредитных средств Узбекистану на сумму свыше $120 млн до принятия Страновой стратегии, что является беспрецедентным случаем.

Глава делегации Филипп Беннетт дал высокую оценку ходу реформ под руководством президента Узбекистана и поблагодарил узбекскую сторону за всестороннюю поддержку в деле продвижения сотрудничества с ЕБРР.

В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями по приоритетным направлениям сотрудничества между Узбекистаном и ЕБРР и относительно хода работы над проектом Страновой стратегии ЕБРР по Узбекистану на среднесрочную перспективу. Также обсуждены вопросы расширения сотрудничества с Банком в развитии рынка капитала в Узбекистане, включая модернизацию фондовой биржи, совершенствование рынка ценных бумаг.

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