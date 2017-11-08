Где в Казахстане самое дорогое мясо
За год говядина подорожала на 16%.
За год говядина подорожала на 16%.
Розничная цена за килограмм говядины на конец октября 2017 года составила 1426,3 тенге, рост за год на 15,6% (192,7 тенге), за месяц на 0,7% (9,4 тенге), передает Zakon.kz со ссылкой на исследование Ranking.kz.
Годовой рост цены на говядину к концу октября прошлого года составил 6,3% (73,4 тенге), до 1233,7 тенге за килограмм.
Среди городов РК самые низкие цены на говядину в Таразе — 1 297 тенге за килограмм. Рост за месяц составил 1,8% (23 тенге), за год — на 6,7% (81 тенге). Следом идет Петропавловск — 1 303 тенге за килограмм, цена за месяц выросла на 4,3% (54 тенге), за год на 12,9% (149 тенге). На третьем месте Талдыкорган — 1 317 тенге за килограмм. За месяц цена на говядину не изменилась, за год рост составил 9,5% (114 тенге). Самые высокие цены на говядину в Астане — 1 661 тенге за килограмм, в Атырау — 1 530 тенге за кило и Алматы — 1 525 тенге за один килограмм мяса.
С ростом цены на говядину уменьшается ее потребление — так, во втором квартале 2017 года потребление говядины в среднем на душу населения составил 6,4 килограмма в городской местности и 4,8 килограмм в сельской местности, что на 4,3% и 2,2% меньше по сравнению со вторым кварталом прошлого года.