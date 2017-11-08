Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерть "священной коровы": удар по газовой системе Украины - СМИ
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
СМИ: в США зарегистрирован самолет самого богатого россиянина
Адвокат Багдасарян объяснил, зачем подопечная снова села за руль
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
Визуальная пропаганда: плакаты времен Гражданской войныПлакаты как своеобразный рупор военной эпохи
Вдова Бодрова рассказала, как закрывали программу «Жди меня»
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Полина Гагарина продемонстрировала стойку на руках (фото)
Как нужно краситься женщинам после 40 лет
Вдова Бодрова впервые рассказала о смерти своего мужа - СМИ
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
6 городов России, где стоит провести новогодние каникулы (фото)
В Гонконге продали небоскреб за $5 млрд (фото)
Фоторепортажи
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
07:08 (мск), источник: Informburo.kz

«КазАгро» сообщил о многомиллиардном долге Delta Bank перед холдингом

В Национальном управляющем холдинге «КазАгро» прокомментировали ситуацию с Delta Bank.

Источник: Informburo.kz

Как сообщает пресс-служба «КазАгро», во втором полугодии 2017 года холдинг провёл переуступку прав требований по текущим счетам, целевым вкладам и кредитам в АО «Delta Bank» третьим лицам до отзыва лицензии банка.

«Заключены договоры об исполнении третьими лицами обязательств банка по активам на текущих счетах, а также договоры цессии (уступки права требования) между холдингом, АО “Delta Bank” и АО НК “Продкорпорация”. Таким образом, требования холдинга к АО “Delta Bank” “трансформировались” в требования АО НК “Продкорпорация” к конечным заёмщикам — субъектам АПК. Всего требования холдинга к указанному банку на последнюю отчётную дату составляли 61,3 млрд тенге, из них в виде целевых вкладов и кредитов — 49,9 млрд тенге, на текущих счетах — 11,4 млрд тенге», — говорится в сообщении «КазАгро».

В холдинге отметили, что вся сумма задолженности банка образовалась в рамках Программы финансового оздоровления субъектов АПК, которая работает в составе правительственной программы «Агробизнес 2020». Эта программа реализовывалась холдингом за счёт заёмных средств по еврооблигациям, выпущенным в 2013—2014 годах на 1 млрд долларов США и 600 млн евро.

«На момент принятия решения об участии АО “Delta Bank” в программе его рейтинг был на уровне “В” с прогнозом “стабильный”», — уточнили в «КазАгро».

Всего для участия в программе было принято 222 заявки сельхозпроизводителей от 11 финансовых институтов, девять из которых — банки, отбор которых осуществлялся комиссией по финансовому оздоровлению при Министерстве сельского хозяйства с участием депутатов Парламента, представителей Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Ассоциации финансистов Казахстана, министерств экономики, финансов и Национального банка.

По данным «КазАгро», сегодня по программе финансового оздоровления холдинг сотрудничает с девятью банками, которые своевременно исполняют свои обязательства, отдельные банки досрочно погасили задолженности.

На 1 октября 2017 года требования холдинга к банкам по Программе финансового оздоровления составляет 95,62 млрд тенге и 544,6 млн долларов со сроком погашения до 2024 года.

3 ноября Нацбанк РК лишил лицензии Delta Bank. Прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка. Вкладчикам Delta Bank вернут 120 млн тенге депозитов.

Как прокомментировали в Нацбанке, Delta Bank раздавал деньги заёмщикам с сомнительной финансовой устойчивостью, в итоге банку задолжали 314,8 млрд тенге. Просроченные займы составили 99,7% портфеля Delta Bank.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Прокуратура ВКО рассказала подробности гибели женщины и двух её детей
Португалия заявила об участии России в «Евровидении» в 2018 году
Правительство определило размеры бюджетной помощи Крыму и Чечне
СМИ узнали о готовности Украины разорвать дипотношения с Россией
Трамп рассказал, как хочет добиться мира
Россия внесла в ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Глобальная безработица: в каких профессиях роботы заменят людей
Погибла кошка премьера Новой Зеландии
Спорт
Битва началась: когда Загитова свергнет Медведеву Российская фигуристка Алина Загитова не потерпела ни одного поражения в своем дебютном сезоне среди взрослых
Авто
Тест «внедорожной» Kia Rio: первые впечатления (видео) Прямо сейчас в Санкт-Петербурге проходит первый тест-драйв хэтчбека Kia Rio, который хочет быть похожим на кроссовер
Hi-Tech
Apple предупредила о выгорании дисплея iPhone X Владельцам смартфонов за 90 тыс. руб. угрожает досадная неполадка аппарата
Кино
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии Певец обратился в ЕСПЧ из-за пародии на свой образ в исполнении Александра Реввы в фильме «Дублер»
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
Как нужно краситься женщинам после 40 лет Пора перестать мыслить категориями вроде «графичная подводка после 40 лет запрещена» и «розовая помада – только для юных» – считает наш колумнист Татьяна Якимова
Дети
3-летняя дочка Навки и Пескова восхитила соцсети Фигуристка похвасталась талантами маленькой дочки.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь