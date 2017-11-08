«КазАгро» сообщил о многомиллиардном долге Delta Bank перед холдингом

Источник: Informburo.kz

Как сообщает пресс-служба «КазАгро», во втором полугодии 2017 года холдинг провёл переуступку прав требований по текущим счетам, целевым вкладам и кредитам в АО «Delta Bank» третьим лицам до отзыва лицензии банка.

«Заключены договоры об исполнении третьими лицами обязательств банка по активам на текущих счетах, а также договоры цессии (уступки права требования) между холдингом, АО “Delta Bank” и АО НК “Продкорпорация”. Таким образом, требования холдинга к АО “Delta Bank” “трансформировались” в требования АО НК “Продкорпорация” к конечным заёмщикам — субъектам АПК. Всего требования холдинга к указанному банку на последнюю отчётную дату составляли 61,3 млрд тенге, из них в виде целевых вкладов и кредитов — 49,9 млрд тенге, на текущих счетах — 11,4 млрд тенге», — говорится в сообщении «КазАгро».

В холдинге отметили, что вся сумма задолженности банка образовалась в рамках Программы финансового оздоровления субъектов АПК, которая работает в составе правительственной программы «Агробизнес 2020». Эта программа реализовывалась холдингом за счёт заёмных средств по еврооблигациям, выпущенным в 2013—2014 годах на 1 млрд долларов США и 600 млн евро.

«На момент принятия решения об участии АО “Delta Bank” в программе его рейтинг был на уровне “В” с прогнозом “стабильный”», — уточнили в «КазАгро».

Всего для участия в программе было принято 222 заявки сельхозпроизводителей от 11 финансовых институтов, девять из которых — банки, отбор которых осуществлялся комиссией по финансовому оздоровлению при Министерстве сельского хозяйства с участием депутатов Парламента, представителей Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Ассоциации финансистов Казахстана, министерств экономики, финансов и Национального банка.

По данным «КазАгро», сегодня по программе финансового оздоровления холдинг сотрудничает с девятью банками, которые своевременно исполняют свои обязательства, отдельные банки досрочно погасили задолженности.

На 1 октября 2017 года требования холдинга к банкам по Программе финансового оздоровления составляет 95,62 млрд тенге и 544,6 млн долларов со сроком погашения до 2024 года.

3 ноября Нацбанк РК лишил лицензии Delta Bank. Прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка. Вкладчикам Delta Bank вернут 120 млн тенге депозитов.