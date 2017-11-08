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07:11 (мск), источник: Tengrinews

Цену на нефть в районе 60−70 долларов на 2018 год ожидает глава Petroleum World

Цена барреля нефти марки Brent в 2018 году будет на уровне 65−70 долларов, а марки WTI — 60−65 долларов, считает нефтяной аналитик и глава энергетического агентства Petroleum World Элио Оэп, передает РИА Новости.

Источник: AP 2017

По его мнению, на эту тенденцию оказала влияние ситуация на ближнем Востоке, в частности в Саудовской Аравии. Там в минувший понедельник были задержаны члены королевской семьи, министры и бизнесмены.

Ранее высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели.

«Цен ниже 50 долларов уже не просматривается, если ОПЕК сохранит свои сокращения добычи. Управление энергетической информации минэнерго США сегодня (во вторник) уже подняло прогноз спроса на 2018 год, а это точно поддержит уровень цены в 60−70 долларов», — заявил Оэп РИА Новости.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

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