Цену на нефть в районе 60−70 долларов на 2018 год ожидает глава Petroleum World

Источник: AP 2017

По его мнению, на эту тенденцию оказала влияние ситуация на ближнем Востоке, в частности в Саудовской Аравии. Там в минувший понедельник были задержаны члены королевской семьи, министры и бизнесмены.

Ранее высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели.

«Цен ниже 50 долларов уже не просматривается, если ОПЕК сохранит свои сокращения добычи. Управление энергетической информации минэнерго США сегодня (во вторник) уже подняло прогноз спроса на 2018 год, а это точно поддержит уровень цены в 60−70 долларов», — заявил Оэп РИА Новости.