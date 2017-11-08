Известная компания из Екатеринбурга попала под украинские санкции
Киев ввел санкции в отношении 42 российских компаний, пишет «Коммерсантъ».
Киев ввел санкции в отношении 42 российских компаний, пишет «Коммерсантъ».
Согласно приказам министерство экономического развития и торговли Украины, внешнеэкономическая деятельность этих организаций на территории этой страны временно приостановлена. Ограничения являются наказанием за действия, «которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности», за нарушение закона «О внешнеэкономической деятельности» и Таможенного кодекса Украины.
Санкции введены по ходатайству Службы безопасности и генпрокуратуры этого государства. В особый список попал ряд производителей удобрений, «Белгородский хладокомбинат», оптовики, торгующие снэками и замороженной продукцией, а также производителей и продавцов строительных и отделочных материалов.
В их числе известный уральский завод гидроизоляционных материалов — «Пенетрон» и подразделения, торгующие этой продукцией.