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07:22 (мск), источник: ЕАН

Известная компания из Екатеринбурга попала под украинские санкции

Киев ввел санкции в отношении 42 российских компаний, пишет «Коммерсантъ».

Согласно приказам министерство экономического развития и торговли Украины, внешнеэкономическая деятельность этих организаций на территории этой страны временно приостановлена. Ограничения являются наказанием за действия, «которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности», за нарушение закона «О внешнеэкономической деятельности» и Таможенного кодекса Украины.

Санкции введены по ходатайству Службы безопасности и генпрокуратуры этого государства. В особый список попал ряд производителей удобрений, «Белгородский хладокомбинат», оптовики, торгующие снэками и замороженной продукцией, а также производителей и продавцов строительных и отделочных материалов.

В их числе известный уральский завод гидроизоляционных материалов — «Пенетрон» и подразделения, торгующие этой продукцией.

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