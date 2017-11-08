Аэропорт «Толмачево» отчитался о развитии станции Обь
На станции отремонтировали участок дороги, нанесли новую разметку, привокзальную площадь оборудования остановкой общественного транспорта, рассказали в
На станции отремонтировали участок дороги, нанесли новую разметку, привокзальную площадь оборудования остановкой общественного транспорта, рассказали в
Аэропорт «Толмачево» отчитался о развитии станции Обь, об этом сообщает
В минувший сезон проведены работы по благоустройству дороги от железнодорожной станции «Обь» до улицы Станционной. Отремонтирован участок дороги и имеющиеся подъездные пути от железнодорожной станции «Обь» до улицы Станционной, нанесена новая дорожная разметка, установлены знаки приоритетности и сфетофоры, проведено освещение дороги.
Привокзальная площадь станции оборудована остановочным местом для общественного транспорта. Освещённый виадук оборудован всей необходимой навигацией, а также швеллерами для удобной транспортировки багажа прибывших на железнодорожную станцию «Обь» и убывающих с неё пассажиров.
«Железнодорожная станция Обь — единственный транспортный узел, находящийся в непосредственной близости к аэропорту Толмачёво. Благодаря этому в Новосибирске возможна реализация перевозки по схеме “поезд — автобус — самолёт”. Такие комбинированные перевозки предоставляют возможность пассажирам, приезжающим из соседних городов поездом, прибыть в аэропорт, а также уехать из аэропорта без опозданий вне зависимости от ситуации на дорогах», — рассказали в
Ранее сообщалось, что пассажиропоток «Толмачёво» по сравнению с прошлым годом вырос на 21%. Количество трансферных пассажиров аэропорта, по итогам девяти месяцев, увеличилось на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.