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07:14 (мск), источник: СуперОмск

Врио омского губернатора Бурков рассказал, на что уйдут федеральные миллиарды

В среду, 8 ноября, в Омске проходит встреча врио губернатора Омской области Александра Буркова с членами Общественной палаты Омской области.

Источник: РИА "Новости"

Глава региона начал встречу с рассказа об итогах заседания под председательством вице-премьера Дмитрия Козака, где Омской области было решено выделить 6,6 млрд рублей в качестве дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и 8,5 млрд рублей дотации на сбалансированность.

В частности, по словам Александра Буркова, из 8,5 млрд два пойдут на повышение заработной платы в рамках майских указов президента, остальные — на развитие региона. Бурков призвал членов общественной палаты участвовать в формировании фонда развития региона.

«Просьба ко всем рассмотреть распределение этих средств не просто на латание дыр, нам необходимо все-таки сформировать фонд развития, чтобы эти средства работали на перспективу в последующие годы. Здесь будет отдельный разговор, я посмотрю предложения профильных министерств и Законодательного собрания, и в первом квартале 2018 года будем вносить поправки», — заявил Александр Бурков.

Как ранее сообщал «СуперОмск», накануне Александр Бурков провел встречу с ветеранскими организациями, где обсудил кандидатуры на конкурс по выборам мэра, не выделяя пока своих явных фаворитов.

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