Врио омского губернатора Бурков рассказал, на что уйдут федеральные миллиарды
В среду, 8 ноября, в Омске проходит встреча врио губернатора Омской области Александра Буркова с членами Общественной палаты Омской области.
В среду, 8 ноября, в Омске проходит встреча врио губернатора Омской области Александра Буркова с членами Общественной палаты Омской области.
Глава региона начал встречу с рассказа об итогах заседания под председательством
В частности, по словам Александра Буркова, из 8,5 млрд два пойдут на повышение заработной платы в рамках майских указов президента, остальные — на развитие региона. Бурков призвал членов общественной палаты участвовать в формировании фонда развития региона.
«Просьба ко всем рассмотреть распределение этих средств не просто на латание дыр, нам необходимо
Как ранее сообщал «СуперОмск», накануне Александр Бурков провел встречу с ветеранскими организациями, где обсудил кандидатуры на конкурс по выборам мэра, не выделяя пока своих явных фаворитов.