Новый рекорд: в Уральске дизтопливо продают за 219 тенге

Источник: Sputniknews.kz

В Семее «солярку» в основном продают по талонам, свободно можно купить лишь на одной АЗС по цене — 215 тенге. При этом в Уральске цена повысилась до 219 тенге.

В местных органах власти водителям объясняют, что это российское топливо, и покупать его необязательно, пока в продаже есть казахстанское по цене около 180 тенге. При этом, как сообщает КТК, запасов отечественной «солярки» хватит максимум на 20 дней, а потом все же придется закупать ее в России.

В Семее водители тракторов и грузовиков не могут работать из-за отсутствия дизтоплива.

«По всему городу солярки нет. Работы нет. Вот выезжаешь на последнюю солярку, буквально на час работы, и все, больше нет», — сообщил водитель грузовика Евгений Емельянов.

Прошлым летом дизельное топливо стоило 95 тенге за литр, осенью цена поднялась до 139, в этом году летняя «солярка» стоила 158. Теперь ее либо нет, либо продается по талонам и большими объемами. Чиновники, правда, сообщили, что с сегодняшнего дня в свободной продаже появилось зимнее топливо. Вот только на одной АЗС и очень дорогое.

«По нашим данным, на данный момент в городе летнее дизтопливо отпускается только по талонам. А зимнее топливо есть только в одной из АЗС. Отпускается в розницу по 215 тенге», — проинформировала заведующая сектором отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Семея Назым Жамболатова.