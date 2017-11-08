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07:50 (мск), источник: Вести Приморье

Инвесторы казино Selena готовятся к закладке фундамента

Ожидается, что казино Selena будет приносить в бюджет Приморского края около 16 млн рублей в месяц или почти 200 млн рублей в год.

Источник: Reuters

На площадке интегрированного курорта «Приморье» продолжаются работы по строительству гостинично-развлекательного комплекса с казино Selena. В июне этого года резидент полностью завершил земляные работы на двух участках, которые предназначены для строительства комплекса, провел все необходимые подготовительные работы и приближается к активной фазе строительства. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как отметили представители компании «Даймонд Форчун Холдингс Прим», сейчас на участке ежедневно работает до 10 единиц тяжелой строительной техники.

«На площадке осуществляется возведение подпорной стены. В ближайшие дни начнутся бетонные работы. На подпорную стену планируется затратить около 200 кубометров бетона. Согласно плану реализации проекта, мы планируем завершить строительство подпорной стены до конца ноября. Параллельно с этим продолжаются земляные работы под устройство фундамента и обустройство подъездных путей непосредственно к строительной площадке», — сообщили представители компании-соинвестора.

Девелопер проекта — Корпорация развития Приморского края — выполняет все необходимые работы для успешной реализации проекта соинвестора. На данный момент закончено проектирование 7-ого и 8-ого секторов автодороги общей протяженностью 2,3 километра. Подрядчик готов начать строительство 7-ого сектора автодороги, обеспечивающей примыкание к объекту Selena.

«К моменту ввода в эксплуатацию инвестиционного объекта инфраструктура будет подведена», — сообщили в Корпорации.

Отметим, первый этап строительства комплекса Selena предусматривает создание гостиницы на 295 номеров и казино не менее чем на 100 игровых столов и 500 автоматов. Принимая во внимание тот факт, что налог на игорную деятельность в России фиксированный и рассчитывается по большей части исходя из количества единиц игорного оборудования, ожидается, что казино Selena будет приносить в бюджет Приморского края около 16 миллионов рублей в месяц или почти 200 миллионов рублей в год.

Общая площадь застройки объекта Selena составит более 174 тысяч квадратных метров. На финальной стадии комплекс будет включать в себя два отеля со стандартными и люксовыми гостиничными номерами, казино, рестораны, торговые площади, а также SPA-центр.

По словам директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, создание в регионе новых объектов инфраструктуры мирового уровня — это одно из ключевых условий развития туристской отрасли края.

«Поэтому одна из серьезных задач, которые стоят сегодня перед департаментом, — это контроль за исполнением инвестиционных соглашений нашими инвесторами и соинвесторами, работающими на территории ИРК “Приморье”. И на сегодняшний день мы видим, что наши партнеры активно наращивают темпы реализации инвестпроектов», — отметил Константин Шестаков, добавив, что сейчас в зоне интегрированного развлекательного курорта ведется строительство на трех больших площадках.

Так, инвестором «Приморский Энтертейнмент Резортс Сити» создается еще один гостинично-развлекательный комплекс — Naga Vladivostok. В рамках первого этапа строительства камбоджийский инвестор после ноябрьских праздников приступит к устройству свайного поля и начнет закладку фундамента на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье».

На площадку, куда уже завезена техника, оборудование и материалы, начали прибывать первые рабочие. В рамках реализации первой фазы объекта Naga Vladivostok планируется создать гостиничный комплекс, зону казино и конференц-зал.

На стадии согласования эскизного-плана своего второго объекта находится и компания-оператор казино Tigre de Cristal — ООО «Джи 1 Интертейнмент». Вторая очередь строительства комплекса подразумевает создание гостиницы, а также ночных клубов, баров, ресторанов, магазина дьюти-фри, концертного зала и прочих объектов.

Отметим, что в общей сложности за все время работы первого казино Tigre de Cristal в интегрированном развлекательном курорте «Приморье» общая сумма налоговых отчислений и иных платежей составила более одного миллиарда рублей.

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