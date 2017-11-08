Инвесторы казино Selena готовятся к закладке фундамента
Ожидается, что казино Selena будет приносить в бюджет Приморского края около 16 млн рублей в месяц или почти 200 млн рублей в год.
Ожидается, что казино Selena будет приносить в бюджет Приморского края около 16 млн рублей в месяц или почти 200 млн рублей в год.
На площадке интегрированного курорта «Приморье» продолжаются работы по строительству
Как отметили представители компании «Даймонд Форчун Холдингс Прим», сейчас на участке ежедневно работает до 10 единиц тяжелой строительной техники.
«На площадке осуществляется возведение подпорной стены. В ближайшие дни начнутся бетонные работы. На подпорную стену планируется затратить около 200 кубометров бетона. Согласно плану реализации проекта, мы планируем завершить строительство подпорной стены до конца ноября. Параллельно с этим продолжаются земляные работы под устройство фундамента и обустройство подъездных путей непосредственно к строительной площадке», — сообщили представители
«К моменту ввода в эксплуатацию инвестиционного объекта инфраструктура будет подведена», — сообщили в Корпорации.
Отметим, первый этап строительства комплекса Selena предусматривает создание гостиницы на 295 номеров и казино не менее чем на 100 игровых столов и 500 автоматов. Принимая во внимание тот факт, что налог на игорную деятельность в России фиксированный и рассчитывается по большей части исходя из количества единиц игорного оборудования, ожидается, что казино Selena будет приносить в бюджет Приморского края около 16 миллионов рублей в месяц или почти 200 миллионов рублей в год.
Общая площадь застройки объекта Selena составит более 174 тысяч квадратных метров. На финальной стадии комплекс будет включать в себя два отеля со стандартными и люксовыми гостиничными номерами, казино, рестораны, торговые площади, а также
По словам директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, создание в регионе новых объектов инфраструктуры мирового уровня — это одно из ключевых условий развития туристской отрасли края.
«Поэтому одна из серьезных задач, которые стоят сегодня перед департаментом, — это контроль за исполнением инвестиционных соглашений нашими инвесторами и соинвесторами, работающими на территории ИРК “Приморье”. И на сегодняшний день мы видим, что наши партнеры активно наращивают темпы реализации инвестпроектов», — отметил Константин Шестаков, добавив, что сейчас в зоне интегрированного развлекательного курорта ведется строительство на трех больших площадках.
Так, инвестором «Приморский Энтертейнмент Резортс Сити» создается еще один
На стадии согласования
Отметим, что в общей сложности за все время работы первого казино Tigre de Cristal в интегрированном развлекательном курорте «Приморье» общая сумма налоговых отчислений и иных платежей составила более одного миллиарда рублей.