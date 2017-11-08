Срок проведения проектной экспертизы в строительстве сократят на четверть в Челябинской области

В Челябинской области сократят срок проведения проектной экспертизы в строительстве на 15 дней — инициатором законодательной инициативы выступил региональный Минстрой, который выполняет задачу по сокращению административных барьеров в строительном бизнесе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ожидается, что закон будет принят уже в текущем году. По желанию застройщика срок проведения проектной экспертизы может уменьшиться с 60 до 45 календарных дней. Власти региона уверены, что это повысит инвестиционную привлекательность региона для строителей.

«Подобная оптимизация коснется не только процесса проведения экспертизы. В рамках “дорожной карты” по повышению инвестпривлекательности региона министерство строительства и инфраструктуры реализует план-график мероприятий по совершенствованию и упрощению таких процедур, как получение градостроительного плана земельного участка, прохождение экспертизы или выдача разрешения на строительство. Убрав дополнительные административные препятствия на пути застройщиков, мы поспособствуем развитию строительной отрасли и создадим условия, чтобы строительный бизнес работал эффективнее», — комментирует глава министерства Виктор Тупикин.