Срок проведения проектной экспертизы в строительстве сократят на четверть в Челябинской области
Инициатором законодательной инициативы выступил региональный Минстрой.
Инициатором законодательной инициативы выступил региональный Минстрой.
В Челябинской области сократят срок проведения проектной экспертизы в строительстве на 15 дней — инициатором законодательной инициативы выступил региональный Минстрой, который выполняет задачу по сокращению административных барьеров в строительном бизнесе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Ожидается, что закон будет принят уже в текущем году. По желанию застройщика срок проведения проектной экспертизы может уменьшиться с 60 до 45 календарных дней. Власти региона уверены, что это повысит инвестиционную привлекательность региона для строителей.
«Подобная оптимизация коснется не только процесса проведения экспертизы. В рамках “дорожной карты” по повышению инвестпривлекательности региона министерство строительства и инфраструктуры реализует
В настоящее время законопроект о сокращении сроков находится в стадии разработки. Стоит отметить, что экспертиза проекта — самая долгосрочная процедура из необходимых для получения разрешения на строительство документов.