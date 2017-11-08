В Башкирии для нужд районной администрации купят легковушку за 1,8 млн
Информация появилась на сайте госзакупок.
Информация появилась на сайте госзакупок.
Администрация Куюргазинского района собирается приобрести легковой автомобиль стоимостью 1817600 рублей. Для каких именно нужд, на сайте госзакупок, где размещена информация, не указано.
Для сравнения: Центр социальной помощи детям из Новосибирской области покупает машину за 1 млн, администрация города Шарыпово Красноярского края готова потратить на легковушку для собственных нужд 1,3 млн рублей.
Добавим, заявки принимаются со вчерашнего дня, 7 ноября, и до 9 утра 15 ноября. Сам же аукцион состоится 20 ноября.