В Узбекистане до конца 2018 года появится сеть социальных аптек

Источник: Sputnik

Соответствующее решение утвердил глава государства. В частности, Мирзиёев поручил Минздраву совместно с рядом профильных ведомств до 1 января 2018 года утвердить точную дислокацию социальных аптек, а до 1 декабря 2018 года — обеспечить их функционирование.

Новые аптеки будут располагаться преимущественно на базе государственных учреждений здравоохранения, районных и городских медицинских объединений, сельских семейных поликлиник и врачебных пунктов, а также пустующих зданий и помещений, находящихся в государственной собственности.

При этом все помещения под аптеки будут предоставляться безвозмездно. Финансированием создания необходимой инженерной инфраструктуры, благоустройством прилегающих территорий, разработкой проектной документации, ремонтом и оснащением объектов займутся местные хокимияты.

Всего в стране сегодня по разным оценкам работает порядка 5,5−6 тысяч аптек. Кроме того, запущен пилотный проект по созданию так называемых «аптек на колесах», обеспечивающих потребности населения труднодоступных и отдаленных регионов.