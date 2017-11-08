Ввод жилья в Сибирском федеральном округе падает второй год подряд

НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Ввод жилых домов в Сибирском федеральном округе в 2017 году уменьшился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте Новосибирскстата.

«В январе-сентябре 2017 года в Сибирском федеральном округе введено жилых домов общей площадью 4308,7 тыс. кв. м, что на 13% меньше, чем в январе-сентябре 2016 года», — говорится в сообщении.

Больше всего введенного жилья приходится на Новосибирскую область — 1025,2 тыс. кв. м, что составляет 75% от уровня строительства в 2016 году. Среди отстающих — Омская и Томская области, Красноярский край и Бурятия. Опережают прошлогодние показатели Тува, Хакасия, Алтай и Иркутская область.