Ввод жилья в Сибирском федеральном округе падает второй год подряд
Среди отстающих областей — Омская, Томская области, Красноярский край и Бурятия.
Среди отстающих областей — Омская, Томская области, Красноярский край и Бурятия.
НОВОСИБИРСК, 8 ноября. /ТАСС/. Ввод жилых домов в Сибирском федеральном округе в 2017 году уменьшился на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте Новосибирскстата.
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Больше всего введенного жилья приходится на Новосибирскую область — 1025,2 тыс. кв. м, что составляет 75% от уровня строительства в 2016 году. Среди отстающих — Омская и Томская области, Красноярский край и Бурятия. Опережают прошлогодние показатели Тува, Хакасия, Алтай и Иркутская область.
По данным Новосибирскстата, показатели ввода жилья падают в Сибири второй год подряд. В