Мэрия оценила недоделки на городских улицах всего в 1,7 миллиона рублей

Источник: РИА "Новости"

Арбитражный суд рассмотрит иски «Управления дорог, благоустройства и инфраструктуры» к пяти компаниям, проводившим ремонт на улицах Красноярска.

Как пояснили в пресс-службе суда, общая сумма неустойки, которую предъявила структура мэрии города подрядчикам, составила всего 1,7 млн рублей. Исковые заявления поступили в Арбитражный суд 2 и 3 ноября, сразу после окончания срока действия контрактов с подрядчиками.

В суде напомнили, что ООО «СпецПромПроект» обязался выполнить капитальный ремонт на пр. Мира на участке от пр. Мира, 129 до площади Мира, ООО «Стройтехконтроль» обязан был контролировать работы по капитальному ремонту автомобильных дорог Красноярска, а компания ООО «КрасРоса» должна была установить на дорогах города дублирующие дорожные знаки. Все они, по мнению специалистов УДИБ, не выполнили часть условий контракта.

Компания ООО «Леанта» обязалась покрасить металлические конструкции мостов, но не успела сделать этого в срок. Компания ООО «Стройтехникс», которая ремонтировала ул. Карла Маркса от ул. Белинского до ул. Каратанова, не установила на специализированную технику видеорегистраторы, которые позволили бы следить за ее работой в режиме реального времени, а сделанные записи не хранили.