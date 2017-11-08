Медведев распорядился открыть ростовский аэропорт Платов с 27 ноября
Международный аэропорт Платов в
Международный аэропорт Платов в
Новый международный аэропорт Платов сможет принимать самолёты любых типов.
В аэропорту будет установлен
Строительство аэропорта Платов входит в программу подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018, утвержденной в июне 2013 года.
Новый аэропорт Платов заменит существующий аэропорт, который будет закрыт. В последствии на территории старого аэропорта будут построены жилые кварталы.
Этим же распоряжением правительства РФ принято решение о закрытии с 1 марта 2018 года расположенного в черте города действующего аэродрома гражданской авиации
Напомним, новый международный аэропорт Платов построен в 30 км севернее
Как сообщало ИА REGNUM, матчи финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года будут проходить в период с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России: Москве,