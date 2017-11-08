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09:20 (мск), источник: ИА REGNUM

Медведев распорядился открыть ростовский аэропорт Платов с 27 ноября

Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону откроется для полетов 27 ноября. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Новый международный аэропорт Платов сможет принимать самолёты любых типов.

В аэропорту будет установлен грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу РФ.

Строительство аэропорта Платов входит в программу подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018, утвержденной в июне 2013 года.

Новый аэропорт Платов заменит существующий аэропорт, который будет закрыт. В последствии на территории старого аэропорта будут построены жилые кварталы.

Этим же распоряжением правительства РФ принято решение о закрытии с 1 марта 2018 года расположенного в черте города действующего аэродрома гражданской авиации Ростов-на-Дону и старого международного аэропорта Ростов-на-Дону.

Напомним, новый международный аэропорт Платов построен в 30 км севернее Ростова-на-Дону в Аксайском районе Ростовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, матчи финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года будут проходить в период с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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