Медведев распорядился открыть ростовский аэропорт Платов с 27 ноября

Новый международный аэропорт Платов сможет принимать самолёты любых типов.

В аэропорту будет установлен грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу РФ.

Строительство аэропорта Платов входит в программу подготовки к проведению в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018, утвержденной в июне 2013 года.

Новый аэропорт Платов заменит существующий аэропорт, который будет закрыт. В последствии на территории старого аэропорта будут построены жилые кварталы.

Этим же распоряжением правительства РФ принято решение о закрытии с 1 марта 2018 года расположенного в черте города действующего аэродрома гражданской авиации Ростов-на-Дону и старого международного аэропорта Ростов-на-Дону.

Напомним, новый международный аэропорт Платов построен в 30 км севернее Ростова-на-Дону в Аксайском районе Ростовской области.