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08:34 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Авиакомпании опоздают на чартеры

Предложены новые санкции за задержки вылетов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минтранс придумал санкции для авиакомпаний, наиболее часто задерживающих рейсы. Регулятор предложил лишать авиакомпании права на часть чартерных рейсов, если они задержали не менее 20% вылетов на два часа и более. Но источники «Ъ» в отрасли полагают установление такого потолка формальным: даже «ВИМ-Авиа», уже накопив неподъемные долги, задерживала менее 20% своих чартеров. В туристической отрасли, напротив, уверены, что такая мера дисциплинирует перевозчиков.

Минтранс конкретизировал свои идеи по ограничениям для авиакомпаний, часто задерживающих рейсы, следует из проекта приказа ведомства на regulation.gov.ru.

Согласно предложению, если перевозчик задержит более 20% рейсов за календарный месяц на два часа и более или отменит, то межведомственная комиссия при Минтрансе по выдаче допусков на зарубежные маршруты будет голосовать за ограничение частоты чартеров этой компании.

При расчете 20% не будут учитываться задержки из-за плохих метеоусловий. В Минтрансе лишь уточнили, что проект сейчас проходит «необходимые экспертизы и обсуждения».

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Росавиация с июня ежедневно публикует статистику задержек рейсов, поводом для этого стали массовые задержки «ВИМ-Авиа». Вопрос ужесточения ответственности чартерных перевозчиков за задержки обсуждается с августа, полемика активизировалась в момент коллапса «ВИМ-Авиа», завершившей полеты 15 октября. В сентябре глава Минтранса Максим Соколов говорил «РИА Новости», что авиакомпании, задерживающие чартеры, могут лишиться части международных маршрутов.

В октябре Российский союз туриндустрии (РСТ) подготовил поправки к Воздушному кодексу и закону «Об основах туристской деятельности» по усилению ответственности чартерных перевозчиков. Они включали введение понятия «туристический чартер», что позволяло возложить на организующую его авиакомпанию ответственность за причинение вреда пассажирам, их багажу и просрочку сроков доставки. В РСТ также предлагали увеличить срок, за который перевозчики предоставляют билеты на чартерные рейсы, с 24 часов до 36 или 48, закрепить обязанность перевозчика по вывозу туристов даже в случае неоплаты рейса туроператором и обязанность информировать власти в случае невозможности организовать рейс.

Опрошенные «Ъ» авиакомпании не стали официально комментировать проект Минтранса. Источник «Ъ» в одном из перевозчиков заметил, что формулировка «требует как минимум уточнений и доработок». «Задержки рейсов могут произойти по разным причинам, например из-за загруженности воздушного пространства над аэропортом, — говорит он.— Если самолет вовремя отъехал от терминала, но полчаса ждал вылета на рулежной дорожке — это тоже вина авиакомпании?».

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Другой собеседник «Ъ» в отрасли считает «установление любого процента задержанных рейсов ради ввода ограничений абсолютно бессмысленным». По его словам, по предлагаемой методике «ВИМ-Авиа» не попала бы под ограничения, поскольку до сентября ее задержки не достигали отметки в 20%, хотя ее финансовая ситуация уже была на грани. «Логично было бы привлекать перевозчиков к ответственности за отсутствие полного комплекса дополнительных услуг в случае задержек и требовать выплаты компенсации», — полагает собеседник «Ъ».

Еще один источник «Ъ» назвал новое требование «не более чем игрой цифр». Так, доля задержек «ИрАэро» в августе составила 24%, но и количество ее рейсов не превысило 25, в сентябре «Якутия» задержала 15 зарубежных чартеров из 62 с долей задержек в 24,2%. Собеседник «Ъ» в отрасли счел, что при разработке ограничений следовало бы обратиться к зарубежной практике, где контролируются не просто задержки, а регулярность и пунктуальность рейсов сразу по 15 параметрам.

Но гендиректор «ВИП-сервиса» Дмитрий Горин говорит, что требование будет стимулировать авиакомпании «планировать чартеры исходя из реальных провозных емкостей». Тогда, по его мнению, перевозчик сможет предоставить туроператорам «более сбалансированный график чартерных программ», что особенно актуально в пиковом летнем сезоне.

Елизавета Кузнецова

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