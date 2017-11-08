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08:30 (мск), источник: АиФ Уфа

В Уфе предприятие задолжало работникам 26 млн рублей

После вмешательства прокуратуры долг был погашен.

В Уфе после прокурорской проверки ГУП Институт Нефтехимпереработки погасило долг в 26 млн рублей по зарплате, об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что предприятие не выплачивало сотрудникам зарплату с марта по июль этого года. После выявления нарушения трудовых прав работников, прокурор района обратился в суд с иском о взыскании долга. Кроме того, по инициативе надзорного ведомства директор предприятия оштрафован на 10 тыс рублей).

После вмешательства прокуратуры долг перед работниками полностью погашен.

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