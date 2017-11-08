Источник: IrkutskMedia.ru

Впервые индустриальный туризм будут развивать в Иркутской области на базе Ангарска. В городе «нефтехимиков», находятся различные производства, между которыми разработают туристический маршрут. По словам президента межрегиональной ассоциации событийного туризма Сибири (МАСТС) Максима Хвостишкова, создание маршрута не потребует больших финансовых затрат. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на ТАСС.

МАСТС уже приступила к разработке индустриального маршрута.

«В Ангарске сконцентрированы различные производства, и у нас появилась идея сделать между этими заводами туристический маршрут. Администрация Ангарска наша предложение приняла. Сейчас ведутся переговоры с руководителями предприятий для того, чтобы проработать техническую возможность допуска туристов», — сказал Максим Хвостишков.

По его словам, создание маршрута не потребует больших финансовых вложений.

«Где-то предприятиям необходимо будет высвободить часть цеха, где-то — создать инсталляцию и проработать систему доступа на производства», — подчеркнул он.

Уже сейчас экскурсии по своим объектам проводит фабрика мороженого «Ангария», работающая в городе нефтехимиков с 1950-х годов. Организаторы маршрута рассчитывают, что открыть свои двери для посетителей смогу также «Ангарская нефтехимическая компания» и Ангарский водоканал. В состав маршрута также войдут единственный в России парк деревянных скульптур «Лукоморье».

Преимущество Ангарска также в относительной близости от аэропорта Иркутск, что делает его удобным для однодневного посещения туристами, отмечает глава ассоциации. Впоследствии к маршруту предполагается присоединить другие индустриальные центры Иркутской агломерации — Шелехов и Усолье-Сибирское.

«Иркутская область — крупный промышленный регион, но индустриальный туризм, который активно развивается в европейской части России, в Восточной Сибири пока никак не представлен. А вместе с тем, он может стать хорошим инструментом для поддержания туристического потока в межсезонье, когда посещение Байкала становится малопривлекательным», — считает Максим Хвостишков.