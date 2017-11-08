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08:52 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирская область застраивается быстрее всех в Сибири

Данные по вводу жилых домов в федеральном округе представил Новосибирскстат.

Из более чем четырех тысяч квадратных метров жилья в округе — тысяча приходится на Новосибирскую область. И это при значительном падении общего объема застройки — почти на четверть, по сравнению с прошлым годом. Также в лидерах по количеству введенных домов — Кемеровская область, Красноярский край и Иркутская область.

Источник: Вести - Новосибирск

Причем если в Кузбассе и Красноярске темпы упали, то Прибайкалье демонстрирует значительный рост — более чем на 40 процентов. Регион-ударник — Забайкальский край. Здесь объем введенного жилья вырос в два раза. Меньше всего жилых домов в этом году построили в Республике Тыве.

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