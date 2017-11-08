Новосибирская область застраивается быстрее всех в Сибири

Из более чем четырех тысяч квадратных метров жилья в округе — тысяча приходится на Новосибирскую область. И это при значительном падении общего объема застройки — почти на четверть, по сравнению с прошлым годом. Также в лидерах по количеству введенных домов — Кемеровская область, Красноярский край и Иркутская область.