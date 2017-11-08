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08:47 (мск), источник: ИА Башинформ

Нацбанк Башкирии подсчитал вклады населения

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. По данным Отделения — Нацбанка по Башкортостану, сумма вкладов физических лиц в кредитных организациях к 1 октября текущего года достигла 349,8 млрд рублей.

Источник: Башинформ

Темпы роста к началу года составили 103,8 процента.

Для сравнения: по состоянию на 1 сентября, на счетах в банках население республики хранило 350,7 млрд рублей.

В начале текущего года на счетах населения в банках насчитывалось 337 млрд рублей.

В целом по России вклады физических лиц в кредитных организациях к началу октября составляли 24 865,9 млрд рублей против 24 303,4 млрд, по данным на 1 января 2017 года.

Всего на территории Башкортостана в настоящее время действуют 62 кредитные организации. Это, в общей сложности, 1039 банковских подразделения. По количеству банковских подразделений, действующих на территории региона, Башкортостан по-прежнему занимает второе место в Приволжском федеральном округе и шестое место — в России.

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