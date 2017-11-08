Нацбанк Башкирии подсчитал вклады населения

Источник: Башинформ

Темпы роста к началу года составили 103,8 процента.

Для сравнения: по состоянию на 1 сентября, на счетах в банках население республики хранило 350,7 млрд рублей.

В начале текущего года на счетах населения в банках насчитывалось 337 млрд рублей.

В целом по России вклады физических лиц в кредитных организациях к началу октября составляли 24 865,9 млрд рублей против 24 303,4 млрд, по данным на 1 января 2017 года.