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08:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе десятки тысяч жителей Затона останутся без воды

Администрация Ленинского района организует подвоз питьевой воды.

В предстоящий четверг, 9 ноября, в уфимском микрорайоне Затон с 11:00 до 23:00 в 595 домах будет отключена холодная вода.

Отключение коснется частного сектора по улицам Шмидта, Жуковского, Ахметова, Малыгина, Зеленоградская, 2-я Малыгина, Троицкая, Затонская, Тихослободская, Старичная, Зеленодольская, Красноталовая, Лазоревая, Арбатская, Металлистов, Чкалова, Ирендык, переулок Михайловский, переулок Чкалова. Об этом сообщает «Службы спасения 112».

Без холодной и горячей воды останутся жилые дома по ул. Шмидта, 16, 16/1, 41; Ахметова, 300, 300/1, 300/2, 300/3, 302, 304/2, 316, 316/2, 316/3, 316/4, 318/1, 320/1; пер. Запорожский, 7. Отключение связано с вводом в эксплуатацию нового водопровода, сообщает МУП «Уфаводоканал».

Водоснабжение отключат также по адресам: ул. Ахметова, 304 (школа № 4), магазин «Заря» по ул. Ахметова, 284; котельная № 44 по ул. Металлистов, 28; водоразборная колонка по ул. Шмидта, 6, и Жуковского, 25а; ЦТП-401 по ул. Ахметова, 300/3 и ЦТП-418 по ул. Ахметова, 316а.

Городская администрация организовывает подвоз питьевой воды для граждан по маршруту: ул. Малыгина, 13 — ул. Арбатская — ул. Старичная, (до жилого дома № 84) — ул. Тихослободская — ул. 2-я Малыгина — пер. Жуковского — ул. Шмидта — ул. Малыгина, 13.

Начало движения транспорта по подвозу воды с ул. Малыгина, 13: 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00.

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