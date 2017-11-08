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09:19 (мск), источник: Tengrinews

В Казахстане может возникнуть дефицит дизтоплива — Минэнерго

Дефицит дизельного топлива может возникнуть в Казахстане. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства энергетики, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Отмечается, что 7 ноября министр энергетики Канат Бозумбаев провел рабочее совещание, где обсуждались текущие вопросы модернизации трех НПЗ Казахстана. Каждый из топ-менеджеров доложил о сложившейся обстановке на заводах и новых сроках производства достаточного количества всех видов ГСМ.

«По информации генерального директора ПНХЗ Шухрата Данбая, испытание новой установки католитического крекинга — оборудования, позволяющего производить большой объем высокоактанового бензина классов Евро-4 и Евро-5, намечено на 10 ноября. Однако, как выяснилось, существует еще одна большая проблема — на заводе уже несколько недель не работает установка производства водорода, необходимого для выработки дизельного топлива. Его ремонт может затянуться до середины декабря, что за собой может повлечь дефицит дизтоплива в стране», — сообщили в Минэнерго.

«Уже идет снижение производства дизельного топлива на заводе в ноябре и декабре со 150 тысяч тонн до 25 тысяч тонн, то есть минус 125 тысяч тонн ежемесячно. Это вопиющий случай. Вы провалили работу», — обратился Канат Бозумбаев к Шухрату Данбаю.

Как сообщил глава АО НК «КазМунайГаз» Сауат Мынбаев, компания в убыток себе решит сложившуюся проблему, закупив российское дизельное топливо для реализации на внутреннем рынке по нынешней рыночной цене — 157−160 тенге за литр.

По итогам совещания в Министерстве энергетик, решением совета директоров АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг» Данбай Шухрат Абдурашитович освобожден от занимаемой должности. Исполняющим обязанности генерального директора ТОО «ПНХЗ» назначен Алсеитов Оспанбек Балтабаевич.

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