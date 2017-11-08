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09:14 (мск), источник: Kazinform

Женис Касымбек назвал способ борьбы с теневой добычей золота

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Депутат Мажилиса Парламента Арман Кожахметов озвучил министру по инвестициям и развитию РК Женису Касымбеку обеспокоенность незаконной добычей драгоценных металлов на месторождениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Так называемая проблема “черных старателей”. Вы упомянули, что проблема решается этим проектом. По данным правоохранительных органов, с начала 2017 года задержано свыше 800 нелегальных старателей, было возбуждено 12 уголовных дел. Факты незаконной добычи золотосодержащей руды систематически имеют место в таких областях, как Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская. Ежегодно в рамках теневого рынка реализуется более тонны золотосодержащего сырья. И абсолютно обосновано министерство эту проблему решает проект нового Кодекса. Это новый вид добычи, и мы депутаты, поддерживаем эту инициативу разработчиков», — сказал Арман Кожахметов.

Вместе с тем, депутат попросил министра уточнить, какие квалификационные требования будут предъявляться к старателям. Также проект Кодекса территориально ограничивает старательские работы, которые могут вестись только на глубине не более трех метров. Депутат спросил, как была рассчитана эта величина.

«Этот вид бизнеса находится в “тени”. Мы хотели бы легализовать часть этого бизнеса. Появляется новый институт старательства. Раньше, в советское время, он существовал. Речь идет только о новых участках. Это рассыпные участки, условно, на реках. На карьерах и шахтах этот вид деятельности не будет разрешаться, потому что необходимы соответствующие технические и другие средства по безопасности. Работа даже на старых карьерах требует постоянного технического надзора за вопросами безопасности. Речь идет только о рассыпных участках, поэтому требования квалификационные будут минимальными. По глубине работ до трех метров — это международная практика. Глубже трех метров считается возможность промышленной добычи. Поэтому исходя из этой практики, мы определили параметры до трех метров», — рассказал в свою очередь Женис Касымбек.

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