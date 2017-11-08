Женис Касымбек назвал способ борьбы с теневой добычей золота

«Так называемая проблема “черных старателей”. Вы упомянули, что проблема решается этим проектом. По данным правоохранительных органов, с начала 2017 года задержано свыше 800 нелегальных старателей, было возбуждено 12 уголовных дел. Факты незаконной добычи золотосодержащей руды систематически имеют место в таких областях, как Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская. Ежегодно в рамках теневого рынка реализуется более тонны золотосодержащего сырья. И абсолютно обосновано министерство эту проблему решает проект нового Кодекса. Это новый вид добычи, и мы депутаты, поддерживаем эту инициативу разработчиков», — сказал Арман Кожахметов.

Вместе с тем, депутат попросил министра уточнить, какие квалификационные требования будут предъявляться к старателям. Также проект Кодекса территориально ограничивает старательские работы, которые могут вестись только на глубине не более трех метров. Депутат спросил, как была рассчитана эта величина.

«Этот вид бизнеса находится в “тени”. Мы хотели бы легализовать часть этого бизнеса. Появляется новый институт старательства. Раньше, в советское время, он существовал. Речь идет только о новых участках. Это рассыпные участки, условно, на реках. На карьерах и шахтах этот вид деятельности не будет разрешаться, потому что необходимы соответствующие технические и другие средства по безопасности. Работа даже на старых карьерах требует постоянного технического надзора за вопросами безопасности. Речь идет только о рассыпных участках, поэтому требования квалификационные будут минимальными. По глубине работ до трех метров — это международная практика. Глубже трех метров считается возможность промышленной добычи. Поэтому исходя из этой практики, мы определили параметры до трех метров», — рассказал в свою очередь Женис Касымбек.