McKinsey прогнозирует открытие 15 крупных месторождений в РК

«По отчету наших консультантов из McKinsey&Company в случае запуска массовой геологоразведки в Казахстане прогнозируется открытие не менее 15 месторождений мирового уровня, а также открытие новых горнорудных провинции», — сказал министр, представляя депутатам Мажилиса Парламента проект Кодекса «О недрах и недропользовании» в первом чтении.
В этой связи, как сообщил министр, для привлечения притока инвесторов в геологоразведку, в качестве ключевого нововведения проекта Кодекса, было выбрано внедрение упрощенного порядка предоставления права на недропользования, основанного на принципе первой заявки: первый пришел — первый получил — с ежегодно возрастающей ставкой аренды.
«Если коротко, то его суть заключается в предоставлении права на недропользование на участках площадью около двух квадратных километров в одном блоке. Можно взять сразу максимум 200 блоков, но придется вкладываться в каждый и отчитываться также по каждому из них отдельно. Все это стимулирует комплексное изучение всей контрактной территории. Например, мы сейчас имеем контрактные территории в тысячи квадратных километров, на которых фактически работы ведутся только на 10 квадратных метрах, то есть эти контракты не используют в полной мере», — отметил министр.
Помимо этого, убежден Женис Касымбек, будет обеспечена масштабная, качественная, детальная геологоразведочная изученность Казахстана. «Так, к примеру, сегодня Казахстан на разведку из расчета на один квадратный километр тратит примерно 7 долларов, в Австралии 167 долларов тратится на то же самое, в США — 87, в Канаде — 203», — проинформировал он. Проект Кодекса в первом чтении был одобрен Мажилисом Парламента РК.