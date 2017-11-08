McKinsey прогнозирует открытие 15 крупных месторождений в РК

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«По отчету наших консультантов из McKinsey&Company в случае запуска массовой геологоразведки в Казахстане прогнозируется открытие не менее 15 месторождений мирового уровня, а также открытие новых горнорудных провинции», — сказал министр, представляя депутатам Мажилиса Парламента проект Кодекса «О недрах и недропользовании» в первом чтении.

В этой связи, как сообщил министр, для привлечения притока инвесторов в геологоразведку, в качестве ключевого нововведения проекта Кодекса, было выбрано внедрение упрощенного порядка предоставления права на недропользования, основанного на принципе первой заявки: первый пришел — первый получил — с ежегодно возрастающей ставкой аренды.

«Если коротко, то его суть заключается в предоставлении права на недропользование на участках площадью около двух квадратных километров в одном блоке. Можно взять сразу максимум 200 блоков, но придется вкладываться в каждый и отчитываться также по каждому из них отдельно. Все это стимулирует комплексное изучение всей контрактной территории. Например, мы сейчас имеем контрактные территории в тысячи квадратных километров, на которых фактически работы ведутся только на 10 квадратных метрах, то есть эти контракты не используют в полной мере», — отметил министр.