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10:04 (мск), источник: ТАСС

Аэропорт Кольцово будет транзитным пунктом для полетов «Победы» в Красноярск и Новосибирск

Ежедневные трансферные рейсы начнут выполняться с 1 декабря.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября./ТАСС/. Екатеринбургский аэропорт Кольцово начнет принимать транзитные рейсы для полетов из Москвы в Красноярск и Новосибирск. Перевозки по новым маршрутам будет осуществлять авиакомпания «Победа», сообщили в пресс-службе порта.

«С 1 декабря авиакомпания “Победа” начинает осуществлять ежедневные трансферные рейсы через аэропорт Кольцово. Три раза в неделю полеты будут осуществляться по маршруту Москва — Екатеринбург — Новосибирск, четыре раза в неделю по маршруту Москва — Екатеринбург — Красноярск и обратно», — говорится в сообщении.

Кольцово выступит как пункт пересадки пассажиров с московских рейсов авиакомпании на региональные маршруты. Стыковка рейсов в аэропорту Кольцово составит не более 50 минут, а общее время в пути по маршруту из Москвы в Красноярск — около шести часов, а из Москвы в Новосибирск — пять с половиной часов. По данным десяти месяцев 2017 года, аэропортом в качестве пересадочного узла воспользовались более 300 тыс. пассажиров, что на 22% превысило аналогичный показатель прошлого года. Всего с трансферной или транзитной пересадкой в Екатеринбурге были совершены перелеты между 78 парами российских и зарубежных городов.

Лидерами по перевозке трансферного пассажиропотока в текущем году являются авиакомпании «Уральские авиалинии», «Победа», «Ямал» и «РусЛайн».

Услугами этих перевозчиков воспользовались более 90% пассажиров, выбравших стыковку рейсов в Екатеринбурге. Основной трансферный пассажиропоток в аэропорту Кольцово формируется за счет программы перевозки пассажиров внутри страны, а также путешествий из азиатских стран в крупнейшие европейские центры.

Первый российский лоукостер, авиакомпания «Победа», образован в сентябре 2014 года. В 2016 году компания перевезла 4,3 млн пассажиров. Парк перевозчика насчитывает 13 самолетов Boeing 737. На данный момент «Победа» осуществляет полеты по ряду российских и зарубежных направлений, в том числе в Испанию, Италию, Грецию, Германию, Израиль и на Кипр.

Международный аэропорт Кольцово — один из лидеров в России по объемам пассажирских перевозок. В 2016 году аэропорт обслужил 4,3 млн пассажиров.

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